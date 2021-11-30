Лишенный депутатской неприкосновенности Рашкин попал в больницу

© KM.RU, Илья Шабардин

Депутат КПРФ Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте на лося, попал в больницу, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник во фракции. Эту информацию также подтверждает «Независимая газета».

По информации СМИ, причиной госпитализации политика стала обострившаяся на нервной почве глазная болезнь, депутата ждет операция. Секретарь ЦК КПРФ Сергея Обухова сообщил, что с 25 ноября, когда было вынесено решение о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности, никаких движений по делу не заметно.

«Сейчас не было ни обысков, ни допросов. Пока [спикер Госдумы Вячеслав] Володин завизирует документы, пока они уйдут в прокуратуру, возможно, за дело возьмется и Следственный комитет. Разрешение следствием у Госдумы получено, неприкосновенность снята, сам Рашкин признался и уже даже компенсировал преступление покупкой нового лося, так что спешить правоохранителям некуда. Поэтому дело на разработке», — заявил он.

25 ноября на заседании Госдумы главу московского горкома КПРФ Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За снятие иммунитета проголосовали 343 парламентария, против — 55, двое воздержались. Снятие неприкосновенности позволит звозбудить в отношении Рашкина уголовное дело и проводить следственные действия.

Кроме того, депутата смогут привлечь к административной ответственности по статье 12.26 КоАП, по которой отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом 30 тыс. руб. и лишением прав на полтора-два года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 30.11.2021, 15:19
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Ну, видать зато ты пригоженское ботало , "защитник народных интересов"
    .

  5. 30.11.2021, 14:51
    Гость: Если бы сейчас сейчас были выборы главы Москвы

    то на фоне плиточника победил бы кто угодно.
    Даже такое...

Все комментарии (18)
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