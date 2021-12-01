Россия выделила 150 млн долларов на строительство школ в Таджикистане

Правительство России выделило около $150 млн на строительство пяти школ с русским языком обучения в Таджикистане, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, находящегося в Душанбе с рабочим визитом.

По его словам, планируется, что в новых школах будут преподавать российские учителя, а учебную программу адаптируют специально для Таджикистана. "Но будут и местные учителя, главное, что будет качественное образование", - отметил он.

По словам Оверчука, Россия рассчитывает, что строительство и оснащение пяти школ с русским языком обучения в Таджикистане будет завершено вовремя, а первых учеников учебные заведения примут 1 сентября 2022 года.

В апреле 2019 года между правительствами Таджикистана и России было подписано Соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке в пяти городах республики - Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде. Каждая школа рассчитана на обучение 1,2 тыс. детей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2021, 15:06
    Гость: stalker

    "Город назови". Город Екатеринбург. Хотите проверить, приезжайте. Экскурсию организую. Заодно еще и школу номер 41 покажу. Точнее, пустырь на ее месте. Ее тоже снесли примерно в тоже время.

  2. 01.12.2021, 15:05
    Гость: Ты еще забыл

    указать, что после походов Александра Македонского, это наполовину европейсы

  3. 01.12.2021, 15:02
    Гость: stalker

    Дубина вы. Дети то как раз и есть. Гимназию никто не расформировывал. Просто эти дети уже несколько лет вынуждены учиться в помещениях других образовательных учреждений. Так и сидят семеро на одной лавке.

  4. 01.12.2021, 14:54
    Гость: В школы идут российские ,

    дет. сады и ясли , поликлиники тоже в российские . Сплошная халява .
    -- Минутттчку! Это не "халява", это за счет народных денег РФ!
    Почему наш народ должен сдержать эту непонятную толпу иностранцев?

  5. 01.12.2021, 14:48
    Гость: В отличие от других среднеазиатов - таджики охотно

    ассимилируют русских девушек и это плюс! Вы же не хотите ни с русскими, ни с таджичками ассимилироваться?! И детей от вас никаких не будет поэтому, а таджик поможет во всём!

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