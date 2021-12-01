Россия выделила 150 млн долларов на строительство школ в Таджикистане

09:50 1.12.2021

Правительство России выделило около $150 млн на строительство пяти школ с русским языком обучения в Таджикистане, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, находящегося в Душанбе с рабочим визитом.

По его словам, планируется, что в новых школах будут преподавать российские учителя, а учебную программу адаптируют специально для Таджикистана. "Но будут и местные учителя, главное, что будет качественное образование", - отметил он.

По словам Оверчука, Россия рассчитывает, что строительство и оснащение пяти школ с русским языком обучения в Таджикистане будет завершено вовремя, а первых учеников учебные заведения примут 1 сентября 2022 года.

В апреле 2019 года между правительствами Таджикистана и России было подписано Соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке в пяти городах республики - Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде. Каждая школа рассчитана на обучение 1,2 тыс. детей.