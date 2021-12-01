Россия выделила 150 млн долларов на строительство школ в Таджикистане
Правительство России выделило около $150 млн на строительство пяти школ с русским языком обучения в Таджикистане, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, находящегося в Душанбе с рабочим визитом.
По его словам, планируется, что в новых школах будут преподавать российские учителя, а учебную программу адаптируют специально для Таджикистана. "Но будут и местные учителя, главное, что будет качественное образование", - отметил он.
По словам Оверчука, Россия рассчитывает, что строительство и оснащение пяти школ с русским языком обучения в Таджикистане будет завершено вовремя, а первых учеников учебные заведения примут 1 сентября 2022 года.
В апреле 2019 года между правительствами Таджикистана и России было подписано Соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке в пяти городах республики - Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде. Каждая школа рассчитана на обучение 1,2 тыс. детей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Город назови". Город Екатеринбург. Хотите проверить, приезжайте. Экскурсию организую. Заодно еще и школу номер 41 покажу. Точнее, пустырь на ее месте. Ее тоже снесли примерно в тоже время.
указать, что после походов Александра Македонского, это наполовину европейсы
Дубина вы. Дети то как раз и есть. Гимназию никто не расформировывал. Просто эти дети уже несколько лет вынуждены учиться в помещениях других образовательных учреждений. Так и сидят семеро на одной лавке.
дет. сады и ясли , поликлиники тоже в российские . Сплошная халява .
-- Минутттчку! Это не "халява", это за счет народных денег РФ!
Почему наш народ должен сдержать эту непонятную толпу иностранцев?
ассимилируют русских девушек и это плюс! Вы же не хотите ни с русскими, ни с таджичками ассимилироваться?! И детей от вас никаких не будет поэтому, а таджик поможет во всём!