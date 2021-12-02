В России планируют использовать вторсырье в строительстве жилья

09:35 2.12.2021

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала поручение Минстрою, Минприроды и Российскому экологическому оператору (РЭО) проработать вопрос об использовании в возведении нового жилья переработанных материалов из отходов от сноса старых домов и стройки новых, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Предоставить свои предложения в правительство ведомствам необходимо к 15 декабря.

Отмечается, что данная инициатива разрабатывается в рамках развития стратегии экономики замкнутого цикла.

В Минприроды уточнили, что действующие стандарты не позволяют использовать вторсырье для производства некоторых видов продукции, поэтому для начала необходимо утвердить перечень работ и товаров, к которым можно было бы применять подобные инициативы. Составление данного списка находится в ведении Минпромторга.

В свою очередь гендиректор РЭО Денис Буцаев пояснил, что в строительстве можно использовать не только переработанные промышленные отходы, но и твердые коммунальные. Как он уточнил, в плитку могут добавлять пакеты, в резиновую крошку - обувь, а в утеплители для домов - шины.