В России планируют использовать вторсырье в строительстве жилья
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко дала поручение Минстрою, Минприроды и Российскому экологическому оператору (РЭО) проработать вопрос об использовании в возведении нового жилья переработанных материалов из отходов от сноса старых домов и стройки новых, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.
Предоставить свои предложения в правительство ведомствам необходимо к 15 декабря.
Отмечается, что данная инициатива разрабатывается в рамках развития стратегии экономики замкнутого цикла.
В Минприроды уточнили, что действующие стандарты не позволяют использовать вторсырье для производства некоторых видов продукции, поэтому для начала необходимо утвердить перечень работ и товаров, к которым можно было бы применять подобные инициативы. Составление данного списка находится в ведении Минпромторга.
В свою очередь гендиректор РЭО Денис Буцаев пояснил, что в строительстве можно использовать не только переработанные промышленные отходы, но и твердые коммунальные. Как он уточнил, в плитку могут добавлять пакеты, в резиновую крошку - обувь, а в утеплители для домов - шины.
Комментарии читателей Оставить комментарий
если так жизнь будет развиваться , то граждане будут строить себе жилье из картонных коробок и жить в нем.
Ага, щас. Так они и переехали из своих Лондонских, Куршевельских и Тель-Авивских квартир.
Ну рано или поздно к этому и пришли бы с таким пр-вом.
Раз обвешанные Гегемоном в 2008г к 2020г "100 кв.метров жилья каждому!" оказались его обычным популизмом, так хоть картонные коробки будут народу продавать в качестве "жилья из отходов". Вот весь вопрос в цене и будет ли дорогая ипотека на картонные коробки из под холодильников например, так же рынок "вторичных" подержанных картонных коробок.
Видимо у пр-ва РФ вызывает оптимизм опыт юго-восточной Азии,там например в Гонконге популярны "дома гробы" площадью 1,5..2кв метра. Внутри кровать и стеллажик для вещей. После смерти хозяина его в этом жилье и хоронят, ставя квартиры -гробики один на другой (для экономии места) в очень глубокой ямке.
Зашибись.ну вот и дождались. На человейники властям уже жалко хорошего бетона, подорожал. Из дерьма теперь будут лачуги строить для нищебродов!)
К некачественным материалам приложены и рученьки растущие сами знаете от куда.