Единороссы подготовили методички, как спорить с противниками вакцинации
Депутаты от «Единой России» получили подготовленные партией методические рекомендации с аргументами в пользу вакцинации и введения QR-кодов.
Данные рекомендации называются «Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии».
В документе несколько разделов с тезисами о том, какие аргументы в беседе с гражданами, СМИ и во время возможных дискуссий приводить в пользу вакцинации и как развенчивать наиболее распространенные мифы о ней. Список из десяти мифов также прилагается, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Например, на выражение, что QR-коды - это «начало цифрового концлагеря», единороссам предлагается несколько вариантов ответа. В частности: «Откажитесь от своего ИНН! В начале 2000-х было массовое неприятие введения ИНН как "сатанинской кодификации людей": тогда говорили о "числе зверя" и "цифровом концлагере". Выросло целое поколение с тех пор, которое даже не догадывается, что пронумеровано вместе с родителями и теперь живет в концлагере».
Другой миф сформулирован следующим образом: «Решения Нюрнбергского процесса против фашизма никто не отменял! Присваивать номер человеку, так же как и желтые звезды, нельзя!» Отвечать, согласно документу, следует так: «Покажите мне сожженных в печах и пущенных на абажуры носителей ИНН, СНИЛС, индивидуального номера вашего паспорта, который во всех электронных базах, покажите мне 100-й километр и закон о кухаркиных детях, запрет на паспорта для колхозников и выкупную ведомость из крепостного права, европейские зоопарки с неграми в вольерах и места для "черных" в транспорте. То есть покажите все то, что осудил Нюрнберг и что вернулось с цифровыми QR-кодами и цифровыми технологиями. Это передергивание и манипуляция».
На фразу «Привитые тоже болеют! Распространяют заразу еще больше - почему им теперь везде можно, а непривитым нельзя?» Отвечать следует: «Вы медик? Почему ни один заболевший не пошел лечиться к френдам в "Одноклассниках", а все лежат в больницах?» Заканчивать данную мысль предлагается тезисом, что «привитые болеют легко, но не болели бы вообще, если бы не было повышенной вирусной нагрузки из-за множества непривитых людей вокруг нас».
На вопрос о том, что «вакцины от коронавируса не изучены, их эффективность не доказана» в качестве возможного ответа дается такой: «тогда все разработчики вакцин, врачи и их родственники - это мазохисты и садисты, потому что первыми привились сами, привили своих детей и родственников». Кроме того, сказано, что вакцины от коронавируса разработаны не с нуля, «больше 70 стран во главе с ведущим мировым журналом "Ланцет" видят эффективность российских вакцин, но "Юрий Лоза лучше знает"». Предлагается также ответить и то, что «если весь мир, все медики, все государства, мировое правительство и тайные силы объединились в ковидном заговоре против антиваксеров, то тогда действительно Земля плоская».
По поводу чипирования и последующего контроля QR-кодом, рекомендуется отвечать так: «Кому лично вы нужны, чтобы вас контролировать? Какой интерес представляет ваша дача или отношения с детьми. Пентагону это интересно, вашему губернатору или Брюсселю? Ученые спорят о том, могут ли вирусы встраиваться в ДНК человека, а вот компоненты вакцины, любых вакцин точно нет!»
Также в документе имеется раздел «А что же государство? Исторический контекст», в котором изложены тезисы о предполагаемых действиях со стороны известных политических деятелей, если бы они столкнулись с противниками вакцинации.
- «При Сталине раскрыли бы заговор мракобесов и расстреляли бы в каждом регионе по разнарядке из центра определенное количество антиваксеров», - пишут авторы документа.
- «При Хрущеве сослали бы в места не столь отдаленные как агентов империализма».
- «При Брежневе закрыли бы в психушке противников прививок и постановлением ЦК КПСС вырубили бы интернет как источник вражеских голосов».
- «При Горбачеве объявили бы антиваксеров интересным феноменом, лечили бы народ с помощью Кашпировского и целебного заряжания банок с водой перед телевизором».
- При Ельцине продавали бы «за большие деньги вакцины из гуманитарной помощи, а статистике запретили бы озвучивать цифры умерших от болезни».
При этом фамилия действующего президента Владимира Путина в документе не упомянута, но в разделе «сравнительный контекст» указывается: если сравнивать российские ограничительные меры с европейскими или азиатскими, то наша страна действует намного мягче.
Объяснять текущую ситуацию единороссам предлагается следующим образом: «1 тыс. смертей в день - это около 30 тыс. в месяц. Каждый месяц пандемия уносит население небольшого города вроде Гудермеса, Краснознаменска, Новокубанска, Луховиц». Также депутатам предлагается доносить мысль, что «уговоры антиваксеров стоят дорого для страны и всех граждан» и человеческие потери сопоставимы с войной. Также указывается, что гражданам следует напоминать, что врачи предложили противникам вакцинации посетить красные зоны больниц, но сами депутаты должны предлагать «присоединиться к работе волонтеров и лично, не с дивана, познакомиться с ситуацией».
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Откажитесь от своего ИНН!.." Да в два счета бы отказался. Но ведь вы обставили всё такими запретами, что нельзя ни продавать, ни покупать без ИНН. Вы же прибежите сразу всей сворой, с дубинками, наручниками. Устроите погром, судилище и засадите надолго в тюрьму.
Сами напишут такие "законы" запрещающие и то и это, и третье и десятое, что без их кодов скоро и в туалет свободно не сходишь, а потом будут подначивать, "а вот ты попробуй..." Вот фашистское отродье на наши головы повылазило! Или всё таки идиоты?
И кто их только нарожал?
Очень полезное начинание. Предлагаю едрилам еще несколько тем для следующих методичек:
1. Как это хорошо, что мигранты отняли рабочее место у твоего ребенка, он сидит на твоей шее и не может образовать семью.
2. Как хорошо живется на зарплату в 15 тысяч рублей месяц, потому что не нужно тратить деньги на фитнес-центр для сброса лишнего веса.
3. Как это здорово, что твоя дочь сменила к 20 годам уже пять молодых людей, ведь это здорово попробовать много и разного, настоящий либерализм.
Если уж методички выпустили для едросов,значит дело дрянь!Число вакцинированных растет а количество заболевших не уменьшается,причем такая картина не только в России.Все указывает на то,что проблема не медицинская,а политическая и финансовая.Уничтожается старшее поколение,ненужные люди,так сказать отработанный материал!Которые своим трудом создали нынешнюю экономику,отстегивали себе на пенсию,которой некто безо всяких ограничений пользовались все годы,пока человек работал.Отдавать накопленное власть не хочет!Ой как не хочет!Почему наследуются долги,но не наследуется пенсия? Люди превращены в быдло,это уже факт!Почему в методичке нет ответа на простой вопрос-куда делся смех?Почему исчезли улыбки с лиц наших граждан?Почему я за проста не могу зайти в школу,где учатся мои дети? Везде заборы,вахтеры,замки запоры задвижки.Как все это достало!Ну и кто создал такую среду обитания для нас? Про это в методичках не написано!
Оказывается ищутся и цивилизованные способы бизнес продвигать! Надо ж!!
кто им пишет эти методички, ВОЗ?