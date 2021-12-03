Единороссы подготовили методички, как спорить с противниками вакцинации

12:46 3.12.2021

Депутаты от «Единой России» получили подготовленные партией методические рекомендации с аргументами в пользу вакцинации и введения QR-кодов.

Данные рекомендации называются «Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии».

В документе несколько разделов с тезисами о том, какие аргументы в беседе с гражданами, СМИ и во время возможных дискуссий приводить в пользу вакцинации и как развенчивать наиболее распространенные мифы о ней. Список из десяти мифов также прилагается, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Например, на выражение, что QR-коды - это «начало цифрового концлагеря», единороссам предлагается несколько вариантов ответа. В частности: «Откажитесь от своего ИНН! В начале 2000-х было массовое неприятие введения ИНН как "сатанинской кодификации людей": тогда говорили о "числе зверя" и "цифровом концлагере". Выросло целое поколение с тех пор, которое даже не догадывается, что пронумеровано вместе с родителями и теперь живет в концлагере».

Другой миф сформулирован следующим образом: «Решения Нюрнбергского процесса против фашизма никто не отменял! Присваивать номер человеку, так же как и желтые звезды, нельзя!» Отвечать, согласно документу, следует так: «Покажите мне сожженных в печах и пущенных на абажуры носителей ИНН, СНИЛС, индивидуального номера вашего паспорта, который во всех электронных базах, покажите мне 100-й километр и закон о кухаркиных детях, запрет на паспорта для колхозников и выкупную ведомость из крепостного права, европейские зоопарки с неграми в вольерах и места для "черных" в транспорте. То есть покажите все то, что осудил Нюрнберг и что вернулось с цифровыми QR-кодами и цифровыми технологиями. Это передергивание и манипуляция».

На фразу «Привитые тоже болеют! Распространяют заразу еще больше - почему им теперь везде можно, а непривитым нельзя?» Отвечать следует: «Вы медик? Почему ни один заболевший не пошел лечиться к френдам в "Одноклассниках", а все лежат в больницах?» Заканчивать данную мысль предлагается тезисом, что «привитые болеют легко, но не болели бы вообще, если бы не было повышенной вирусной нагрузки из-за множества непривитых людей вокруг нас».

На вопрос о том, что «вакцины от коронавируса не изучены, их эффективность не доказана» в качестве возможного ответа дается такой: «тогда все разработчики вакцин, врачи и их родственники - это мазохисты и садисты, потому что первыми привились сами, привили своих детей и родственников». Кроме того, сказано, что вакцины от коронавируса разработаны не с нуля, «больше 70 стран во главе с ведущим мировым журналом "Ланцет" видят эффективность российских вакцин, но "Юрий Лоза лучше знает"». Предлагается также ответить и то, что «если весь мир, все медики, все государства, мировое правительство и тайные силы объединились в ковидном заговоре против антиваксеров, то тогда действительно Земля плоская».

По поводу чипирования и последующего контроля QR-кодом, рекомендуется отвечать так: «Кому лично вы нужны, чтобы вас контролировать? Какой интерес представляет ваша дача или отношения с детьми. Пентагону это интересно, вашему губернатору или Брюсселю? Ученые спорят о том, могут ли вирусы встраиваться в ДНК человека, а вот компоненты вакцины, любых вакцин точно нет!»

Также в документе имеется раздел «А что же государство? Исторический контекст», в котором изложены тезисы о предполагаемых действиях со стороны известных политических деятелей, если бы они столкнулись с противниками вакцинации.

«При Сталине раскрыли бы заговор мракобесов и расстреляли бы в каждом регионе по разнарядке из центра определенное количество антиваксеров», - пишут авторы документа.

«При Хрущеве сослали бы в места не столь отдаленные как агентов империализма».

«При Брежневе закрыли бы в психушке противников прививок и постановлением ЦК КПСС вырубили бы интернет как источник вражеских голосов».

«При Горбачеве объявили бы антиваксеров интересным феноменом, лечили бы народ с помощью Кашпировского и целебного заряжания банок с водой перед телевизором».

При Ельцине продавали бы «за большие деньги вакцины из гуманитарной помощи, а статистике запретили бы озвучивать цифры умерших от болезни».

При этом фамилия действующего президента Владимира Путина в документе не упомянута, но в разделе «сравнительный контекст» указывается: если сравнивать российские ограничительные меры с европейскими или азиатскими, то наша страна действует намного мягче.

Объяснять текущую ситуацию единороссам предлагается следующим образом: «1 тыс. смертей в день - это около 30 тыс. в месяц. Каждый месяц пандемия уносит население небольшого города вроде Гудермеса, Краснознаменска, Новокубанска, Луховиц». Также депутатам предлагается доносить мысль, что «уговоры антиваксеров стоят дорого для страны и всех граждан» и человеческие потери сопоставимы с войной. Также указывается, что гражданам следует напоминать, что врачи предложили противникам вакцинации посетить красные зоны больниц, но сами депутаты должны предлагать «присоединиться к работе волонтеров и лично, не с дивана, познакомиться с ситуацией».