Гинцбург призвал как можно быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне

17:56 4.12.2021

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала НТВ призвал как можно быстрее вводить систему QR-кодов о прививке от коронавирусной инфекции в РФ на федеральном уровне.

"Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных", - приводит его слова ТАСС.

Гинцбург также напомнил о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в частности, о ношении масок. "Маска в первую очередь защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами. А ношение масок вакцинированным дает возможность предотвратить передачу возбудителя от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы", - отметил он.