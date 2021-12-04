Гинцбург призвал как можно быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала НТВ призвал как можно быстрее вводить систему QR-кодов о прививке от коронавирусной инфекции в РФ на федеральном уровне.

"Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных", - приводит его слова ТАСС.

Гинцбург также напомнил о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности, в частности, о ношении масок. "Маска в первую очередь защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами. А ношение масок вакцинированным дает возможность предотвратить передачу возбудителя от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы", - отметил он.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.12.2021, 22:16
    Гость: Соблюдать Конституцию РФ и законы.

    Причем, надо учитывать, что статьи Конституции имеют т.н. прямое действие. Т.е. без учета каких-то принятых "законов".
    Для изменения статей Конституции существует специальная процедура.
    Поэтому введение каких-то "куриных кодов" можно послать далеко и надолго.
    В Конституции их не существует. И ничего не гарантирующий "гарант" об этом прекрасно знает.
    Только делает вид, что "не в курсах".
    А некто Зорькин молчит, как комсомолец в гестапо.

  3. 04.12.2021, 22:03
    Гость: Походу,

    этот "акамедик" просто какой-то деревенский дурачок.
    Мало того, что его "вакцина" ни от чего не защищает, так по мнению многих экспертов она еще и "протухла". Потому что "чистого" ковид-19, для которого она создавалась, теперь уже нет.
    А ее эффективность для новых штаммов еще никто не подтверждал.
    Я понимаю, что мадам Голенькая со своим мужем Христенко наштамповали ее столько, что уже девать некуда.
    Но это совсем не означает, что все люди нашей страны должны уколоться и получить какие-то мифические "коды", ограничивающие их конституционные права.
    Не пошла бы вся эта шайка вдоль по Питерской?

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