Изучение наследия Егора Летова поставили на постоянную научную основу

14:25 5.12.2021

Презентация книги «Летовский семинар-2021: проблема текста» состоялось на стенде издательства «Выргород» ярмарки Non / fiction 3 декабря.

Это уже третий сборник серии, выпускаемой постоянными участниками научного семинара РГГУ по изучению наследия Егора Летова и группы «Гражданская оборона». Один из зачинателей семинара, доктор филологических наук, профессор РГГУ Юрий Доманский (представлен в книге статьей «Функция биографического контекста в поэтическом мире Егора Летова («Моя оборона»)) заметил на презентации, что Егор Летов — пожалуй, единственный рус рок-поэт, который создал собственную систему стиха, а поэтому его научное изучение будет вестись теперь на постоянной основе. Ученый обратил внимание гостей на то, что сборники с недавних пор выходят в едином оформлении, и эта тенденция должна быть продолжена в дальнейшем.

Приняла участие в презентации и кандидат филологических наук Юлия Морева, опубликовавшая в книге статью ««Прыг-скок» в контексте переходного ритуала». Она обратила внимание на то, что в сборнике впервые сфокусировано внимание именно на тексте как таковом, а не на общих культурологических проблемах летовского творчества.

Кандидат филологических наук и обозреватель раздела «Культура» мультипортала KM.RU Денис Ступников представил в сборнике статью ««Отрезвляющий четверг»: символика дней недели и цвета у Егора Летова в свете православной богослужебной практики». Исследователь рассказал на презентации о том, как цвета церковных облачений священников и посвящение дней недели в Православии определенным святым навели его на мысль связать эту традицию с песней Егора Летова «На той стороне / На другом берегу».

Сборник «Летовский семинар-2021: проблема текста» объединил около двадцати исследователей, которые в своих статьях анализировали и комментировали особенности поэтического языка Егора Летова. Речь в публикациях идет лексике Летова, о связи его образов с фольклорными и религиозными представлениями, об особенностях его стихосложения, и о переводах - словом, о самых разных аспектах текста, понимаемого широко.