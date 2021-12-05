Путин: Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации

21:32 5.12.2021

В вопросах вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения, заявил Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

"Важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. И мы <...> cтараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации", — цитирует Путина РИА Новости.

Как подчеркнул глава государства, видно, что такая политика приносит нужный результат, особенно в последнее время.