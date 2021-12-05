Путин: Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации

В вопросах вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения, заявил Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

"Важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. И мы <...> cтараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации", — цитирует Путина РИА Новости

Как подчеркнул глава государства, видно, что такая политика приносит нужный результат, особенно в последнее время.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.12.2021, 01:21
    Гость: g

    верно.
    полное ощущение Отчета перед Начальником..
    "на встрече с главой ..мы cтараемся бороться..с неприятием вакцинации"
    -
    как и говорилось с самого начала - Это Политическая программа Навязываемая силой кремлем.
    медицина тут вообще нипричем.
    по всему западу прокатилась волна миллионных протестов и демонстраций Против Аферы Левых. полностью Цензуированные прессой.
    в ответ они как Один, усилили давление и стали принимать Законы об Принудительных Генных Уколах!
    ах вы не отказываетесь "добровольно", так мы вам Прикажем..
    от ширмы "представительной демократии" уже практически ничего не осталось и сквозь мишуру четко проглядывает кровавое мурло Левого Фашизма.

  3. 06.12.2021, 00:35
    Гость: Сергей

    Путин врёт.
    Нагло врёт или окружение ему так доносит?
    Я думаю, что он вполне в курсе, какие беззакония творятся. Все инициативы правительства по ковиду - сплошное беззаконие. Поэтому врёт нагло, как минимум одобряя беззаконие. А может быть и являясь инициатором.
    Подписал же он в марте 20-го указ о введении преступного режима "повышенной готовности", с попранием законов и конституции. Подписал указ о введении в Москве экспериментального режима концлагеря и карантина. Затем в апреле 20-го инициировал и подписал пакет законов о введении в стране тотального цифрового контроля. Основал своим указом
    Министерство Цифры как головной организации по построению цифрового концлагеря.
    Затем, с целью ухода от ответственности за дальнейшее беззаконие, передал региональным властям "право" принимать решения о принудительных мерах против народа, безусловно, под контролем сверху. Большинство губернаторов подчинились, а некоторые бросились рьяно исполнять. Сам Путин как бы самоустранился. Однако дело в том, что, проявляя преступное бездействие на государственном посту, уйти от ответственности не удастся. Это квалифицируется как пособничество и преступное бездействие.
    Теперь ему деваться некуда. Теперь он преступник и в глазах Запада, и в глазах своего народа.
    Такого даже Ельцин не делал. Действия Ельцина с натяжкой можно объяснить дуроломством, глупостью, интересами олигархии, запоями и т.д. Ну на рельсы не лёг, как обещал. Это моральное преступление. Но прямых антинародных указов не было.

  4. 06.12.2021, 00:03
    Гость: А ЦАРЬ об этом не знает

    Путь убеждения это:
    Угроза увольнения непривитым
    Ограничение прав и свобод непривитых
    Запрет на пользование общественным транспортом для непривитых
    Подготовка прававой базы системной дискриминации непривитых. (законы о QRкодах)
    - Всё перечисленное это одно сплошное убеждение и сплошная добровольность?
    Н===================

    ПЛОХИЕ БОЯРЕ ПАРЯ ОБМАНЫВАЮТ КАК ВСЕГДА.

  5. 06.12.2021, 00:00
    Гость: А не окажется ли,что принудительная вакцинация

    мало изученного вируса,в последствии не приведет к повальному мору нашего народа.Почему нельзя сделать упор,на лечение лекарством самого вируса.

Все комментарии (19)
Выбор читателей
«Для России вопрос о проливах Босфор и Дарданеллы закрыт окончательно и бесповоротно, во всяком случае, при существующем миропорядке» Босфор и Дарданеллы
Корона-фейк
Разоблачение «злостных антиваксеров» на «России 24» превратилось в саморазоблачение «партии ковида»
Михаил Хазин. Почему цифрового концлагеря не будет 
МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
Избранное
Максим Леонидов «Седьмое небо»
«Если ограничить использование иностранной рабочей силы, то это повысит уровень зарплат и вернет интерес россиян к трудоустройству по рабочим специальностям»
Маск провел персональную экскурсию по заводу SpaceX для внука Сергея Королева с сыном
Россия и Белоруссия все-таки превращаются в единое государство?
Облицовка внутренних стен
«Элизиум» предложил закрыть мир на карантин ради космоса
Рецензия на фильм «Пила. Спираль»: Оборотни в погонах против нового Джокера
«Безналичный рай». Зачем власти усилили контроль за оборотом налички?
«Бандит с розой». Жизнь и удивительные приключения «сербского Гришки Котовского»
За все ответит жертва: малолетние правонарушители держат в страхе города и школы
«"Пещерные люди" Эллы Памфиловой - это председатель ЦИК говорит об избирателях!»