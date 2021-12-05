Путин: Россия старается идти по пути убеждения в вопросах вакцинации
В вопросах вакцинации от коронавируса Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения, заявил Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.
"Важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. И мы <...> cтараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации", — цитирует Путина РИА Новости.
Как подчеркнул глава государства, видно, что такая политика приносит нужный результат, особенно в последнее время.
Комментарии читателей Оставить комментарий
верно.
полное ощущение Отчета перед Начальником..
"на встрече с главой ..мы cтараемся бороться..с неприятием вакцинации"
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как и говорилось с самого начала - Это Политическая программа Навязываемая силой кремлем.
медицина тут вообще нипричем.
по всему западу прокатилась волна миллионных протестов и демонстраций Против Аферы Левых. полностью Цензуированные прессой.
в ответ они как Один, усилили давление и стали принимать Законы об Принудительных Генных Уколах!
ах вы не отказываетесь "добровольно", так мы вам Прикажем..
от ширмы "представительной демократии" уже практически ничего не осталось и сквозь мишуру четко проглядывает кровавое мурло Левого Фашизма.
враньё и лицемерие его второе имя
Путин врёт.
Нагло врёт или окружение ему так доносит?
Я думаю, что он вполне в курсе, какие беззакония творятся. Все инициативы правительства по ковиду - сплошное беззаконие. Поэтому врёт нагло, как минимум одобряя беззаконие. А может быть и являясь инициатором.
Подписал же он в марте 20-го указ о введении преступного режима "повышенной готовности", с попранием законов и конституции. Подписал указ о введении в Москве экспериментального режима концлагеря и карантина. Затем в апреле 20-го инициировал и подписал пакет законов о введении в стране тотального цифрового контроля. Основал своим указом
Министерство Цифры как головной организации по построению цифрового концлагеря.
Затем, с целью ухода от ответственности за дальнейшее беззаконие, передал региональным властям "право" принимать решения о принудительных мерах против народа, безусловно, под контролем сверху. Большинство губернаторов подчинились, а некоторые бросились рьяно исполнять. Сам Путин как бы самоустранился. Однако дело в том, что, проявляя преступное бездействие на государственном посту, уйти от ответственности не удастся. Это квалифицируется как пособничество и преступное бездействие.
Теперь ему деваться некуда. Теперь он преступник и в глазах Запада, и в глазах своего народа.
Такого даже Ельцин не делал. Действия Ельцина с натяжкой можно объяснить дуроломством, глупостью, интересами олигархии, запоями и т.д. Ну на рельсы не лёг, как обещал. Это моральное преступление. Но прямых антинародных указов не было.
Путь убеждения это:
Угроза увольнения непривитым
Ограничение прав и свобод непривитых
Запрет на пользование общественным транспортом для непривитых
Подготовка прававой базы системной дискриминации непривитых. (законы о QRкодах)
- Всё перечисленное это одно сплошное убеждение и сплошная добровольность?
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ПЛОХИЕ БОЯРЕ ПАРЯ ОБМАНЫВАЮТ КАК ВСЕГДА.
мало изученного вируса,в последствии не приведет к повальному мору нашего народа.Почему нельзя сделать упор,на лечение лекарством самого вируса.