Абрамченко предложила разделить Сибирь на промышленные кластеры
Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая отвечает за Сибирский федеральный округ, предложила разделить его на отраслевые промышленные кластеры. Об этом сообщается в протоколе по итогам совещания о подготовке стратегии по вопросам ускоренного социально-экономического развития округа.
Абрамченко, как пишет РБК, поручила министру экономики Максиму Решетникову при подготовке сессии исходить из опережающего развития Сибири за счет отраслевых кластеров по таким направлениям, как сельское хозяйство, лес и стройматериалы, нефть и газ, уголь, углехимия, золото и драгоценные металлы, переработка алюминия, медь и электроника.
еще одной задачей вице-премьер поставила развитие сети авто- и железных дорог, включая расшивку «узких мест» магистральной инфраструктуры, а также создание мультимодального транспортно-логистического хаба для увеличения грузо- и пассажиропотока регионов Сибири с другими российскими регионами и зарубежными странами.
В конце лета глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на встрече с учеными Сибирского отделения РАН о необходимости возведения в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 000 до 1 млн человек. Позднее министр обороны добавил, что между Братском и Красноярском можно создать центр «Медь и электротехника».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Наверное, ей известен опыт Казахстана (Келимбетов автор)... . Плачевный для государства, ибо ни денег (бюджетных), ни кластеров...
А почему бы и не поделить Сибирь на отраслевые промышленные кластеры.
А потом между Братском и Красноярском можно создать центр «Медь и электротехника».
Это ж сколько финансовых средствов можно освоить! Столько ещё никто не осваивал.
О промышленности речи нет, только вывоз сырья для чего и развитие транспортной доступности. Чисто компрадорское предложение.
Для страны с её народом эта дорога в никуда...
Создавать как можно больше разных завиральных проектов,а главное выделять под это средства.Через пару лет средства освоены,проект кладется на полку и о нем благополучно забывают.И так бесконечно...