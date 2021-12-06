Абрамченко предложила разделить Сибирь на промышленные кластеры

18:01 6.12.2021

Вице-премьер Виктория Абрамченко, которая отвечает за Сибирский федеральный округ, предложила разделить его на отраслевые промышленные кластеры. Об этом сообщается в протоколе по итогам совещания о подготовке стратегии по вопросам ускоренного социально-экономического развития округа.

Абрамченко, как пишет РБК, поручила министру экономики Максиму Решетникову при подготовке сессии исходить из опережающего развития Сибири за счет отраслевых кластеров по таким направлениям, как сельское хозяйство, лес и стройматериалы, нефть и газ, уголь, углехимия, золото и драгоценные металлы, переработка алюминия, медь и электроника.

еще одной задачей вице-премьер поставила развитие сети авто- и железных дорог, включая расшивку «узких мест» магистральной инфраструктуры, а также создание мультимодального транспортно-логистического хаба для увеличения грузо- и пассажиропотока регионов Сибири с другими российскими регионами и зарубежными странами.

В конце лета глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на встрече с учеными Сибирского отделения РАН о необходимости возведения в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 000 до 1 млн человек. Позднее министр обороны добавил, что между Братском и Красноярском можно создать центр «Медь и электротехника».