Патриарх Кирилл назвал маловероятным заражение коронавирусом в храме
Меньше всего нужно бояться заболеть в храме, заявил патриарх Кирилл после проведения литургии в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх отметил, что из-за пандемии сокращается количество посещающих храм.
«Это понятно: кто-то опасается заболеть, хотя, конечно, меньше всего нужно опасаться заболеть в храме. Во-первых, здесь благодать Божия, во-вторых, соблюдается определенный порядок, чтобы <...> храм не был местом распространения инфекции», — цитирует патриарха РБК.
В апреле патриарх на заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что святые дары, которыми причащают верующих, не подвержены коронавирусу. По его словам, диаконы после литургий потребляют оставшиеся святые дары и «ни один из них не заболел». Он добавил, что и сам употребляет святые дары из общей чаши.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А не могли бы Вы,ваше Святейшество распространить Божью благодать на всю страну?Покарать всю сатанинскую свору,которая создала такую чудовищную обстановку в стране называемой Россия?
Ну раз сам Гундяев сказал,то тогда конечно.
Тем более, что "вирус" НИКТО НЕ ВЫДЕЛИЛ и вопрос существует ли он в реальности остаётся открытым!
Его Святейшество озабочен тем, что меньше людей ходят в храм.
Но это вовсе не потому, что, как злорадно написали русофобы, вдруг исчезла вера и количество верующих уменьшилось! Это не так! И "вируса" тоже никто из тех, кто с Богом, бояться НЕ МОЖЕТ! Причина в другом.
Как повела себя церковь в лице Патриарха, когда была запущена ковидафера теми силами, которые ВСЕГДА хотели уничтожить Россию и русский народ с его душой и верой??? Верующих травили полицией на Вербное воскресенье и на Пасху! Хотя количество реально заболевших было мизерным, и даже "выявленных" мошенническими ПЦР-"тестами" весьма незначительным, в процентном отношении на уровне тысячных долей процента!
У христиан, у православных украли Пасху! И церковь "забыла", что она ОТДЕЛЕНА ОТ ГОСУДАРСТВА и выполняла антинаучные бредовые установки доктора Менгеле наших дней по фамилии Фаучи.
Многие восприняли это как предательство Христа, как проявление НЕВЕРИЯ со стороны тех, кто допустил, чтобы из-за обычного ОРВИ (а то, что "ковид" разновидность обычного гриппа признала сама ВОЗ!). Более того, нам предложили самим все освятить, и вербы, и куличи, и пасхи, самим прочитать молитву. Многие так и молятся, без "соцдистанций" и т.д,
Единожды солгав, кто тебе поверит? А теперь узнаем о новом предательстве, встрече с римским сатанистов! Это НЕДОПУСТИМО!
Тогда ОТВЕРНУТСЯ ВСЕ! Это новый РАСКОЛ! ОСТАНОВИТЕСЬ!
Тут две причины почему Патриарх Кирилл, изменил свое мнение, о том, что и без посещения храма на примере Марии Египетской можно спастись.
1)Готовится очередная встреча Патриарх Кирилла, и брата Кирилла, папы Римского.
Перед встречей будут завезены чьи нибудь мощи из Ватикана в РФ, для того чтобы у православных не возникало вопросов, и критики в адрес Кирилла.
Вторая причина, упали резко доходы РПЦ, от того, что в храмы, народ перестал ходить.
Как-то так.
Вирус- он от святости дохнет))