Патриарх Кирилл назвал маловероятным заражение коронавирусом в храме

Тем более, что "вирус" НИКТО НЕ ВЫДЕЛИЛ и вопрос существует ли он в реальности остаётся открытым!

Его Святейшество озабочен тем, что меньше людей ходят в храм.

Но это вовсе не потому, что, как злорадно написали русофобы, вдруг исчезла вера и количество верующих уменьшилось! Это не так! И "вируса" тоже никто из тех, кто с Богом, бояться НЕ МОЖЕТ! Причина в другом.

Как повела себя церковь в лице Патриарха, когда была запущена ковидафера теми силами, которые ВСЕГДА хотели уничтожить Россию и русский народ с его душой и верой??? Верующих травили полицией на Вербное воскресенье и на Пасху! Хотя количество реально заболевших было мизерным, и даже "выявленных" мошенническими ПЦР-"тестами" весьма незначительным, в процентном отношении на уровне тысячных долей процента!

У христиан, у православных украли Пасху! И церковь "забыла", что она ОТДЕЛЕНА ОТ ГОСУДАРСТВА и выполняла антинаучные бредовые установки доктора Менгеле наших дней по фамилии Фаучи.

Многие восприняли это как предательство Христа, как проявление НЕВЕРИЯ со стороны тех, кто допустил, чтобы из-за обычного ОРВИ (а то, что "ковид" разновидность обычного гриппа признала сама ВОЗ!). Более того, нам предложили самим все освятить, и вербы, и куличи, и пасхи, самим прочитать молитву. Многие так и молятся, без "соцдистанций" и т.д,

Единожды солгав, кто тебе поверит? А теперь узнаем о новом предательстве, встрече с римским сатанистов! Это НЕДОПУСТИМО!

Тогда ОТВЕРНУТСЯ ВСЕ! Это новый РАСКОЛ! ОСТАНОВИТЕСЬ!