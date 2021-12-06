В Кремле жестко высказались о людях, которые не хотят делать прививки

19:00 6.12.2021

Отрицание вакцинации от коронавируса — это не просто выражение мнения, а фактически стратегия по уничтожению российского народа, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков.

"Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что "нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает". А между тем каждый день будет умирать тысяча человек", — приводит его слова РИА Новости.

По словам Новикова, важно понимать, что это отнюдь не проявления "гражданского общества или демократии", как кто-то считает.

Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны Гитлер также призывал своих командующих на оккупированных территориях СССР лишать местное население вакцин и средств гигиены, снабжая их алкоголем и табаком.

"Это была его экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза", — пояснил представитель кремлевской администрации.