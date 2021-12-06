В Кремле жестко высказались о людях, которые не хотят делать прививки
Отрицание вакцинации от коронавируса — это не просто выражение мнения, а фактически стратегия по уничтожению российского народа, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков.
"Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что "нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает". А между тем каждый день будет умирать тысяча человек", — приводит его слова РИА Новости.
По словам Новикова, важно понимать, что это отнюдь не проявления "гражданского общества или демократии", как кто-то считает.
Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны Гитлер также призывал своих командующих на оккупированных территориях СССР лишать местное население вакцин и средств гигиены, снабжая их алкоголем и табаком.
"Это была его экономическая стратегия по уничтожению населения Советского Союза", — пояснил представитель кремлевской администрации.
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Вообще то именно Гитлер позволил творить любые эксперименты над людьми. Именно при Гитлере на людях испытывали что угодно, а Менгеле и вовсе пускал на органы живых людей. Именно при Гитлере в концлагерях появилась ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛЮДЕЙ и именно за всё это в Нюрнберге приговорили всю шайку по большей части к смерти.
Это что же получается? Начальник управления по общественным проектам администрации президента сеет РОЗНЬ И НЕНАВИСТЬ навешивая разумным людям, которые не хотят испытывать на себе экспериментальный препарат - ярлык "антиваксеры".
И противопоставляет привитых-непривитым. Это разжигание ненависти - преступно.
Также, как преступны и антиконституционны законопроекты "о QR кодах".
Видимо этот "начальник" не в курсе что S-белок вакцины является токсином. После прививки антитела появляются на полгода максимум и сходят на нет. А вот токсичный
S-белок продолжает вырабатываться и отравлять организм. И как остановить это отравление не знает пока никто.
Так кто же фашист? Не тот ли, кто сеет вражду? Кто призывает к дискриминации?
Кто навязывает эксперимент на людях? И вожделеет о ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ?
Да ладно вам, у нас своих дебилов хватает, совершенно искренние и бесплатные, клинические русские идиоты, на сто лет припасено.
«Мы оплакивали смерть наших родных и близких, умерших от коронавируса, и точно так же мы теперь скорбим о больных и умерших из-за (этой) вакцинации (прививки). … знаю врачей, которым удалось при помощи антибиотиков, витаминов и других лекарств успешно лечить больных от этого вируса. Мой знакомый врач назначал антибиотики и другие лекарства сотням пациентов, и никто из них не умер. Знаем заявление знаменитого французского ученого Люка Антуана Монтанье, лауреата Нобелевской премии, который сказал: «Есть эффективные методы лечения, которые к тому же дешевы, такие как азитромицин и гидроксихлорохин. Прививка (сама по себе) не является лечением. Исследования должны быть направлены на поиск правильного терапевтического подхода». Если бы вакцина действительно была достаточно испытана и эффективно защищала от вируса без побочных явлений и смертей, эта информация передавалась бы из уст в уста и не понадобилась бы вся эта пропаганда и давление». (иеромонах Евфимий. Калива Воскресения Христова. Святая Гора Афон. 7/20 июня 2021 года).
Сколько бандеровцев набежало? Интересно, сколько с Украины, а сколько из России?
А ты меньше пенсионный возраст поднимай, и свои задачи как государева слуги лучше выполняй, тогда, может, кто и поверит. С чего, вдруг, такая забота о народе?