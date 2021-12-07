Подмосковный оперштаб по борьбе с ковидом опубликовал агрессивную агитацию

14:05 7.12.2021

Подмосковный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал в своем официальном телеграм-канале агрессивную агитацию, направленную на противников вакцинации. На изображении, выполненном в советской стилистике, звучит призыв: «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!». На публикацию обратило внимание издание Znak.com.

Внизу под картинкой уточнение: «мы не одобряем грубость, но прививка от ковида сегодня — вынужденная необходимость».

В ноябре по России прокатилась волна выступлений противников вакцинации и QR-кодов. Критично настроенные к прививкам россияне устраивают народные сходы, где заявляют, что введение «цифровых номеров вместо имени и фамилии» унижает человеческое достоинство, нарушает права, прописанные в Конституции, и является способом манипуляции в наметившейся системе сегрегации.