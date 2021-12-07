Подмосковный оперштаб по борьбе с ковидом опубликовал агрессивную агитацию

Подмосковный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал в своем официальном телеграм-канале агрессивную агитацию, направленную на противников вакцинации. На изображении, выполненном в советской стилистике, звучит призыв: «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!». На публикацию обратило внимание издание Znak.com.

Внизу под картинкой уточнение: «мы не одобряем грубость, но прививка от ковида сегодня — вынужденная необходимость».

В ноябре по России прокатилась волна выступлений противников вакцинации и QR-кодов. Критично настроенные к прививкам россияне устраивают народные сходы, где заявляют, что введение «цифровых номеров вместо имени и фамилии» унижает человеческое достоинство, нарушает права, прописанные в Конституции, и является способом манипуляции в наметившейся системе сегрегации. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.12.2021, 19:57
    Гость: stalker

    Не надо другим рот затыкать. Особенно если сказать по существу нечего. И ваше разбрызгивание желчи здесь мало кого волнует. Приберегите ее для себя. И ещё. А кто сказал что вы к числу "нормальных людей" относитесь ? Вы даже оценить написанное не в состоянии. Я, вообще то, говорил о недопустимости грубости в рекламных целях. Но до вас и этого не дошло.

  2. 07.12.2021, 19:46
    Гость: Читатель

    Всё понимаю. Но это как всегда "Представители прогрессивной общественности"? Или есть хотя бы фамилии этих врачей?? Конкретные люди, которые под этим подписались?

  3. 07.12.2021, 19:39
    Гость: сеня

    Гнида - это любой человек нашей страны? Я думал, что это слово можно отнести только к отдельным особям))

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