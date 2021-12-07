Байден предупредил Путина о санкциях в случае эскалации ситуации на Украине
Американский президент во время состоявшегося 7 декабря в формате видеоконференции разговора предупредил президента России Владимира Путина, что в случае эскалации ситуации на Украине США могут ввести «решительные» экономические санкции против России.
«Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации вооруженными силами России вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии», - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Фото: The White House
В ответ на это Владимир Путин отметил, что «не следует перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей». «Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.
Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим вопросам.
Путин и Байден также затронули и другие темы. В частности, речь шла о сотрудничестве России и США по вопросам стратегической стабильности, кибербезопасности и совместной работе по некоторым региональным вопросам, в том числе по Ирану.
Напомним, ранее сообщалось, что переговоры президентов России и США пройдут в режиме тет-а-тет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим вопросам."
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пиндосы будут тянуть время и накачивать хохланд оружием.
В торговле ресурсами давно уже четко разделено: вложения, действительно, России, а доходы - коререшей ОПГ Озеро!
Тогда цены на продукты питания в самой России вспомнят постцарские "керинки".У них( у цен на продукты) в России хорошая память в отличии от обывателя с "пальцевеерным эффектом"
А вообще мой тебе совет:ты для начала просчитай сам схему ,где Россия защемлена в глупости и бездарности и работает как консоль,которая не по дням ,а по часам загружается всевозможной Пользой.Ветровой нагрузкой можешь пренебречь.Думаю что до взрывной волны не дойдёт.А вот со снеговой не шути.Её принимай в расчет, так как на выходе будет крушение консоли полярной Пользой .Иначе говоря - Писец придет твоей России.
Но самое главное,тебе любой простой инженер,в отличии от российских геополитиков, скажет,что такая схема не жизнеспособна.
Штаты в своём репертуаре,созданная их руками проблема,продается как вынужденное решение и "Сонный Джо" в итоге спаситель "незалежников".
Короче-сплошное шоу.
молодец Володя, хорошо подыгрываешь, не зря ты нам доверился, ещё в конце 70-х.