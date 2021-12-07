Байден предупредил Путина о санкциях в случае эскалации ситуации на Украине

23:51 7.12.2021

Американский президент во время состоявшегося 7 декабря в формате видеоконференции разговора предупредил президента России Владимира Путина, что в случае эскалации ситуации на Украине США могут ввести «решительные» экономические санкции против России.

«Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации вооруженными силами России вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии», - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.



Фото: The White House

В ответ на это Владимир Путин отметил, что «не следует перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей». «Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», - отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим вопросам.

Путин и Байден также затронули и другие темы. В частности, речь шла о сотрудничестве России и США по вопросам стратегической стабильности, кибербезопасности и совместной работе по некоторым региональным вопросам, в том числе по Ирану.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры президентов России и США пройдут в режиме тет-а-тет.