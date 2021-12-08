Песков заявил о невозможности воссоздания СССР
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве не являются попыткой возрождения СССР.
Таким образом он прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, ранее заявившей, что Россия пытается возродить СССР.
«Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. И я убежден, что госпожа Нуланд, так же как и мы, и как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», - цитирует слова Пескова «Интерфакс».
Песков также отметил, что на пространстве бывшего СССР уже давно существуют «интеграционные процессы с разной скоростью развития». Например, СНГ, ЕврАзЭс, Союзное государство Россия-Белоруссия. Ни одно из этих объединений, по его словам, не является попыткой реинкарнации СССР и не может являться.
«Потому что на пространстве бывшего СССР давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства, и на этом пространстве государства относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга», - отметил он.
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" «Потому что на пространстве бывшего СССР давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства, и на этом пространстве государства относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга», - отметил он ..."
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Ну да "окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства". как там ситуация на Донбассе, где по самым скромным подсчетам
погибло 30 тысяч мирных жителей, убитых властями бандеровской-русофобскими режимом Киева, недавний военный азербайджанско-армянский
конфликт, откровенно русофобские настроения в таких бывших республиках СССР как Казахстан, Киргизия. Грузия стала де-факто членом НАТО.
В тех же Украине, Грузии, Казахстане размещены биолаборатории США. О Прибалтике можно не говорить, там возродился фашизм.
Далее, НИ ОДНА из бывших союзных республик, включая РФ, так и не достигла уровня ВВП советского периода. О какой-то суверенности
скажем той же Украины или там Киргизии не может быть речи. Да суверенность РФ по сравнению с СССР есть условная. Последний факт:
все решения ВОЗа по так называемой пандемии коронавируса, организации финансируемой фондами американских миллиардеров-богоизбранных, как-то фондами Мелинды и Билла Гейтса и Рокфеллера в РФ берут под козырек. Спрашивается, в КАКОЙ реальности живет
господин Д.Песков?
А шо, ему Навка уже новые подарила?
Медведев ещё не то скажет...
Экономика тут не причем.
Русский народ имеет право жить в своей единой стране которую он создавал тысячу лет ценой неимоверного труда и млн жизней...