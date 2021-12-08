Песков заявил о невозможности воссоздания СССР

15:17 8.12.2021

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве не являются попыткой возрождения СССР.

Таким образом он прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, ранее заявившей, что Россия пытается возродить СССР.

«Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. И я убежден, что госпожа Нуланд, так же как и мы, и как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», - цитирует слова Пескова «Интерфакс».

Песков также отметил, что на пространстве бывшего СССР уже давно существуют «интеграционные процессы с разной скоростью развития». Например, СНГ, ЕврАзЭс, Союзное государство Россия-Белоруссия. Ни одно из этих объединений, по его словам, не является попыткой реинкарнации СССР и не может являться.

«Потому что на пространстве бывшего СССР давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства, и на этом пространстве государства относятся друг к другу, исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга», - отметил он.