Названа новая причина конфликта и стрельбы в столичном МФЦ

12:49 8.12.2021

Появилась новая версия причины конфликта и последующей стрельбы в здании МФЦ в Москве. Все случилось не из-за отказа бывшего подполковника Службы внешней разведки (СВР) Сергея Глазова надеть медицинскую маску при входе в здание, а из-за конфликта с ГБУ "Жилищник" Рязанского района столицы.

Как рассказал изданию Znak.com источник в МВД, у стрелявшего был конфликт "Жилищником" из-за перерытия канализационных стояков. "У „Жилищника“ давно такая тактика — человек не платит за коммуналку один-два месяца, ему перекрывают стояки, человек элементарно в туалете смыть не может", — рассказал источник. По его словам, сейчас оперативники проверяют дом, в котором жил Глазов, таких заглушек на канализационных стояках в этом доме несколько.

Накануне в здании, где располагаются и "Жилищник", и МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы Сергей Глазов открыл стрельбу. Сначала он пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник", где выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, выстрелил в охранника. Оба сотрудника погибли на месте. Затем в результате беспорядочной стрельбы по посетителям были ранены четыре человека, среди них десятилетняя девочка.

Преступник задержан Возбуждено уголовное дело по ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Глазову может грозить пожизненное заключение.