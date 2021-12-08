Названа новая причина конфликта и стрельбы в столичном МФЦ
Появилась новая версия причины конфликта и последующей стрельбы в здании МФЦ в Москве. Все случилось не из-за отказа бывшего подполковника Службы внешней разведки (СВР) Сергея Глазова надеть медицинскую маску при входе в здание, а из-за конфликта с ГБУ "Жилищник" Рязанского района столицы.
Как рассказал изданию Znak.com источник в МВД, у стрелявшего был конфликт "Жилищником" из-за перерытия канализационных стояков. "У „Жилищника“ давно такая тактика — человек не платит за коммуналку один-два месяца, ему перекрывают стояки, человек элементарно в туалете смыть не может", — рассказал источник. По его словам, сейчас оперативники проверяют дом, в котором жил Глазов, таких заглушек на канализационных стояках в этом доме несколько.
Накануне в здании, где располагаются и "Жилищник", и МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы Сергей Глазов открыл стрельбу. Сначала он пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник", где выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, выстрелил в охранника. Оба сотрудника погибли на месте. Затем в результате беспорядочной стрельбы по посетителям были ранены четыре человека, среди них десятилетняя девочка.
Преступник задержан Возбуждено уголовное дело по ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Глазову может грозить пожизненное заключение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сверху через чердак.
Всех этих жилищников топить в сортире пока не насытят своё брюхо.
Да в Дагестане задолженность Газпрому по газу миллионы рублей, как и за электроэнергию и прочие услуги, и НИКТО не платит: жертвы Советского Царизьма, Чечня в том же списке - Вовик их просто обожает, а пенсионерам в сортир заглушки ставит!
Мой знакомый рассказал, что в ведении "Жилищника" уйма неплательщиков по долгам ЖКУ: задолженности у многих составляют от 500 тысяч и более, и никто НЕ наказывает их за ДОЛГИ, хотя они продолжают пользоваться газом, электричество и водой и прочими услугами и продолжают загорать на Кипре ... Ха-ха-ха! А в домах ставят ПЛАТЕЛЬЩИКАМ заглушки!
Каким макаром, в многоквартирном доме можно установить заглушки в канализационные отводы квартиры без допуска в эту квартиру? Они что разбирают канализационные трубы? Работники «жилищника» в стояке лазают? Что за бред?