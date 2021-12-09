Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски без расследования

Верховный суд РФ разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление коллегии инстанции по административным правонарушениям.

Данное решение вынесено Верховным судом в отношении кассационной жалобы продуктового магазина из московского района Люблино. Управа района пришла туда с проверкой и увидела продавца без маски. Инспекторы составили протокол, и оштрафовали владельцев точки на 100 тысяч рублей по части 1 статьи 20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).

Представитель магазина не согласился с таким решением и продолжил оспаривать его вплоть до Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако в Верховном суде согласились с выводами других инстанций, отметив, что в этом случае для установления вины нет "необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике".

"Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом", — указывается в постановлении.

Соответственно, отметили в суде, в административном расследовании тоже нет необходимости, поскольку оно "проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.12.2021, 15:51
    Гость: Сергей

    Ребята, не путайте.
    Маска - это то, что закрывает лицо и глаза.
    Если на нос, то это намордник.

  2. 09.12.2021, 15:12
    Гость: интересно, а почему "верховный суд" озаботился только фактом

    Почему суть/назначение масок абсолютно за бортом?
    Носящих вратарскую маску - штрафовать или как? Костюм Дарта Вейдера от ковидлы защитит хуже тряпочки из кармана?
    КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к маске - "верховный суд" может пояснить?
    Если таких пояснений к "закону" нет, то никакая это не "маска", а просто намордник.

  5. 09.12.2021, 14:53
    Гость: о том и речь

    Это просто на опережение любимого "аргумента" ковидобесов "А вот когда ты на операционный стол попадешь - тоже против масок протестовать будешь?"
    Толь реально неадекваты, толь работа такая...

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