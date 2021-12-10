Матвиенко: Совет Федерации отклонит законопроект о дистанционном обучении

Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации отклонит законопроект о дистанционном обучении и вернет его в Госдуму.

Председатель СФ также раскритиковала поведение Минпросвещения, которое внесло на этапе второго чтения правки, «концептуально изменившие смысл закона». При этом она допустила, что это может быть технической ошибкой со стороны министерства, но за такими вещами надо следить.

«Там может ошибка техническая, но она меняет суть закона - такие вещи надо прорабатывать, в этом смысл работы статс-секретарей. Мы должны будем отклонить этот закон и вернуть его в Госдуму. Не к лицу такая мышиная возня министерствам», - цитирует ее слова Nakanune.ru.

Вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко также был озадачен таким самовольством Минпросвещения и обещал в кратчайшие сроки проработать вопрос.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.12.2021, 21:06
    Гость: вот именно!

    Оставить её одну, всё равно против неё никто в совфеде даже не вякнет, иначе потеряет кормушку, а то и свободу. И пусть сама всё решает! Остальных сократить за ненадобностью, отправить скрести тротуары и строить человейники вместо мигрантов,

  3. 10.12.2021, 20:17
    Гость: А чё так?

    Нет уж, разваливать так разваливать. Всё надо ввести и концлагерь, и куракоды, и дистанционку и стерилизацию и дать права полицаям на отстрел безмасочников....

  5. 10.12.2021, 19:59
    Гость: Пилот

    Совет Федерации отклонил, а все школы и вузы дружно прешли на дистанционку никого не спрашивая по своему усмотрению опираясь на предыдущие решения властей по борьбе с Ковидом.

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