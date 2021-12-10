Матвиенко: Совет Федерации отклонит законопроект о дистанционном обучении

18:47 10.12.2021

Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации отклонит законопроект о дистанционном обучении и вернет его в Госдуму.

Председатель СФ также раскритиковала поведение Минпросвещения, которое внесло на этапе второго чтения правки, «концептуально изменившие смысл закона». При этом она допустила, что это может быть технической ошибкой со стороны министерства, но за такими вещами надо следить.

«Там может ошибка техническая, но она меняет суть закона - такие вещи надо прорабатывать, в этом смысл работы статс-секретарей. Мы должны будем отклонить этот закон и вернуть его в Госдуму. Не к лицу такая мышиная возня министерствам», - цитирует ее слова Nakanune.ru.

Вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко также был озадачен таким самовольством Минпросвещения и обещал в кратчайшие сроки проработать вопрос.