Минтранс хочет обязать пассажиров нижних полок уступать место у стола

15:07 11.12.2021

Министерство транспорта России предлагает обновить правила перевозки пассажиров и багажа на железной дороге, обязав пассажиров поездов, которые приобрели билет на нижние полки, уступать место у стола пассажирам с верхних полок для приема пищи.

"По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи. Время для приема пищи составляет в утренние и вечерние часы не более 30 минут, в обеденное время не более 1 часа",— цитмирует "Коммерсант" проект соответствующего приказа.

Кроме того, предлагается запретить высаживать из поездов детей до 16 лет, оформлять билеты по гендерному признаку для пассажиров с детьми старше 10 лет, чтобы они ехали в "мужском" или "женском" купе, а также разрешить бесплатно возить одну пару лыж или сноуборд.

В Объединении пассажиров к этой идее Минтранса отнеслись критически. Так, председатель ВРОО "Региональная Инициатива" и Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов напомнил, что изначально, при покупке билетов, человек осознанно делает выбор в пользу более бюджетного варианта, с меньшим количеством сервисов и услуг, которые заявлены в билете. Либо пассажир выбирает более дорогой билет с расширенным перечнем услуг.

"И здесь достаточно сложная инициатива Министерства транспорта, нам кажется, что эти вопросы регулировать законом не нужно. Пассажир должен уметь договариваться, общаться. Но закрепление этих норм в законе — 30 минут — даст возможность необоснованному требованию со стороны пассажира верхней полки, чей билет значительно дешевле, требовать данное время", — сказал Зотов в разговоре с телеканалом "360".

По его мнению, регулирование отношений пассажиров законом может спровоцировать еще большую волну конфликтов.