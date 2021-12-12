Путин рассказал о работе таксистом в 1990-е годы

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы подрабатывал частным извозом. Он говорит об этом в фильме «Новейшая история» телеканала «Россия 1». 

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.

При этом в 2018 году в интервью для фильма «Путин» президент говорил лишь о готовности работать таксистом в 1990-е, напоминает РБК. По его словам, такие мысли пришли к нему после того, как мэр Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы. Путин тогда был главой его предвыборного штаба. «Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких», — отмечал тогда президент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.12.2021, 17:24
    Гость: Реплика

    Сейчас тоже не СССР, только вот уже не делают так. Потому что на жизнь хватает и так.

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