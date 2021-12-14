Торговые центры предупредили о закрытии тысяч предприятий из-за QR-кодов

10:01 14.12.2021

Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил внести поправки в законопроект о введении QR-кодов при посещении ТЦ и прочих общественных мест, пишет Forbes. Письмо направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину, главе Минпромторга Денису Мантурову и министру экономического развития Максиму Решетникову.

Одним из главных последствий введения QR-кодов РСТЦ называет снижение посещаемости торговых центров на 50-80%. Это приведет к «закрытию десятков тысяч предприятий и большого количества торговых центров», говорится в письме. Поэтому среднему и малому бизнесу потребуется поддержка, убеждены в организации.

Совет торговых центров предлагает принять меры прямой помощи в виде компенсаций до состояния безубыточности: ТЦ нужно компенсировать выпадающие доходы и ввести для них льготное налогообложение. Сумма такой поддержки составит в среднем 21,4 млрд рублей за месяц действия введенных ограничений, подсчитали в совете.

Помимо этого, РСТЦ отмечает, что одно из положений законопроекта предусматривает проверку при входе не только документа о привике, но и паспорта посетителя. Однако, по мнению совета, сотрудники частных охранных предприятий ТЦ таким образом будут превышать свои полномочия. Это может квалифицироваться как самоуправство. РСТЦ же предлагает внести правки, ликвидировав «несоответствия законов».