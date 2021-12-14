Торговые центры предупредили о закрытии тысяч предприятий из-за QR-кодов
Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил внести поправки в законопроект о введении QR-кодов при посещении ТЦ и прочих общественных мест, пишет Forbes. Письмо направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину, главе Минпромторга Денису Мантурову и министру экономического развития Максиму Решетникову.
Одним из главных последствий введения QR-кодов РСТЦ называет снижение посещаемости торговых центров на 50-80%. Это приведет к «закрытию десятков тысяч предприятий и большого количества торговых центров», говорится в письме. Поэтому среднему и малому бизнесу потребуется поддержка, убеждены в организации.
Совет торговых центров предлагает принять меры прямой помощи в виде компенсаций до состояния безубыточности: ТЦ нужно компенсировать выпадающие доходы и ввести для них льготное налогообложение. Сумма такой поддержки составит в среднем 21,4 млрд рублей за месяц действия введенных ограничений, подсчитали в совете.
Помимо этого, РСТЦ отмечает, что одно из положений законопроекта предусматривает проверку при входе не только документа о привике, но и паспорта посетителя. Однако, по мнению совета, сотрудники частных охранных предприятий ТЦ таким образом будут превышать свои полномочия. Это может квалифицироваться как самоуправство. РСТЦ же предлагает внести правки, ликвидировав «несоответствия законов».
Комментарии читателей Оставить комментарий
qr пропуска - это нарушение конституции рф и пролог для ввода Говид пасспортов.
сам факт необходимости Пропус для выхода из дома - означает военное положение и комендантский час.
кроме того, это инструмент слежки и ограничения прав.
Весь смысл, задушить малый и средний бизнес, как в Европе, так и в России и это, если не вспоминать о правах налогоплательщиков!
Позакрывать
все эти торговые центры
А ГДЕ РАБОТНИКИ И ХОЗЯЕВА ХАРЧЕВАТЬСЯ БУДУТ?
е просто боязно, тогда точно депутатам придётся вспомнить картинки с Украины, где их коллеги в одночасье лишились своего статуса! =
Так вот оказывается в чем причина Евромайдана-2!!!
Украинцам запретили посещать продуктовые магазины!!!
А нам лгали что причина в том будто
Президент Виктор Янукович в ноябре 2013 года внезапно повернул вспять процесс ассоциации с Евросоюзом.
и будто украинец Мустафа Найем 21 ноября, журналист ,бросил в Facebook ПРИЗЫВ :
"Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей", - написал Найем в Facebook.
А ОНО ОКАЗЫВАЕТСЯ их в МАГАЗ НЕ ПУСКАЛИ, от же ж изверги.
Люди с иммунитетом (не путать с вакцинированными) - не боятся заражений.
Люди без иммунитета (не путать с не вакцинированными) - имеют основание опасаться заражения себя. В случае безалаберного отношения - рискуют заболеть и умереть, в любом случае.
Вопрос зачем ограничения, преграды, квар-коды?
ЧП нет, это типа самоизоляции, ну так пусть люди сами и живут исходя из своих предпочтений. Привоз иностранных штаммов можно пресечь в аэропортах, а не в ТЦ или маршрутках.