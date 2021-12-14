Торговые центры предупредили о закрытии тысяч предприятий из-за QR-кодов

Фото с сайта wikimedia.org

Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил внести поправки в законопроект о введении QR-кодов при посещении ТЦ и прочих общественных мест, пишет Forbes. Письмо направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину, главе Минпромторга Денису Мантурову и министру экономического развития Максиму Решетникову.

Одним из главных последствий введения QR-кодов РСТЦ называет снижение посещаемости торговых центров на 50-80%. Это приведет к «закрытию десятков тысяч предприятий и большого количества торговых центров», говорится в письме. Поэтому среднему и малому бизнесу потребуется поддержка, убеждены в организации.

Совет торговых центров предлагает принять меры прямой помощи в виде компенсаций до состояния безубыточности: ТЦ нужно компенсировать выпадающие доходы и ввести для них льготное налогообложение. Сумма такой поддержки составит в среднем 21,4 млрд рублей за месяц действия введенных ограничений, подсчитали в совете.

Помимо этого, РСТЦ отмечает, что одно из положений законопроекта предусматривает проверку при входе не только документа о привике, но и паспорта посетителя. Однако, по мнению совета, сотрудники частных охранных предприятий ТЦ таким образом будут превышать свои полномочия. Это может квалифицироваться как самоуправство. РСТЦ же предлагает внести правки, ликвидировав «несоответствия законов».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.12.2021, 14:26
    Гость: g

    qr пропуска - это нарушение конституции рф и пролог для ввода Говид пасспортов.
    сам факт необходимости Пропус для выхода из дома - означает военное положение и комендантский час.
    кроме того, это инструмент слежки и ограничения прав.

  2. 14.12.2021, 14:14
    Гость: В этом

    Весь смысл, задушить малый и средний бизнес, как в Европе, так и в России и это, если не вспоминать о правах налогоплательщиков!

  3. 14.12.2021, 14:10
    Гость: хитрый какой-

    Позакрывать

    все эти торговые центры

    А ГДЕ РАБОТНИКИ И ХОЗЯЕВА ХАРЧЕВАТЬСЯ БУДУТ?

  4. 14.12.2021, 14:09
    Гость: Гы-гы-а продукты запретить покупать в магазин

    е просто боязно, тогда точно депутатам придётся вспомнить картинки с Украины, где их коллеги в одночасье лишились своего статуса! =

    Так вот оказывается в чем причина Евромайдана-2!!!
    Украинцам запретили посещать продуктовые магазины!!!

    А нам лгали что причина в том будто
    Президент Виктор Янукович в ноябре 2013 года внезапно повернул вспять процесс ассоциации с Евросоюзом.

    и будто украинец Мустафа Найем 21 ноября, журналист ,бросил в Facebook ПРИЗЫВ :

    "Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей", - написал Найем в Facebook.

    А ОНО ОКАЗЫВАЕТСЯ их в МАГАЗ НЕ ПУСКАЛИ, от же ж изверги.

  5. 14.12.2021, 13:57
    Гость: Бобёр

    Люди с иммунитетом (не путать с вакцинированными) - не боятся заражений.
    Люди без иммунитета (не путать с не вакцинированными) - имеют основание опасаться заражения себя. В случае безалаберного отношения - рискуют заболеть и умереть, в любом случае.
    Вопрос зачем ограничения, преграды, квар-коды?
    ЧП нет, это типа самоизоляции, ну так пусть люди сами и живут исходя из своих предпочтений. Привоз иностранных штаммов можно пресечь в аэропортах, а не в ТЦ или маршрутках.

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