Самолет МЧС с медиками прибыл в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19

Специалисты Минздрава России прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса договорились об отправке в ЮАР группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID-19.

В свою очередь пресс-служба МЧС также сообщила о доставке в ЮАР гуманитарной помощи. "По поручению президента Владимира Путина спецборт МЧС России Ил-76 доставил в Южнофриканскую Республику мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля КАМАЗ в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС", - говорится на сайте ведомства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.12.2021, 15:17
    Гость: В огороде - бузина...

    Будут проводить БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ (?!) исследования? Ну, если с Рамафосой договорился...

  2. 14.12.2021, 14:54
    Гость: такс

    Заболело приехавших из ЮАР 7 переболевших и 11 привитых и того 16 цать Попробуйте опровергнуть Считала Попова

  4. 14.12.2021, 14:34
    Гость: stalker

    А вы просто "гы-гы", который много спорит, но подтвердить свои доводы ничем не может. Смех без причины .... Дальше сами знаете признаком чего это является.

  5. 14.12.2021, 13:39
    Гость: Маку

    Совершенно верно! "Поднимутся" все, от экипажей "Илов",до санитаров! Стандартная схема ,как и при пожарах где-то ,особенно, когда постоянно горит тайга в Сибири и на востоке России.Ничего личного.....правда бывает и "невозвращение".....

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