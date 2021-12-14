Самолет МЧС с медиками прибыл в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19

10:35 14.12.2021

Специалисты Минздрава России прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса договорились об отправке в ЮАР группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID-19.

В свою очередь пресс-служба МЧС также сообщила о доставке в ЮАР гуманитарной помощи. "По поручению президента Владимира Путина спецборт МЧС России Ил-76 доставил в Южнофриканскую Республику мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля КАМАЗ в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС", - говорится на сайте ведомства.