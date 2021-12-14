Самолет МЧС с медиками прибыл в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
Специалисты Минздрава России прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин и президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса договорились об отправке в ЮАР группы вирусологов, лаборатории и медоборудования для борьбы с COVID-19.
В свою очередь пресс-служба МЧС также сообщила о доставке в ЮАР гуманитарной помощи. "По поручению президента Владимира Путина спецборт МЧС России Ил-76 доставил в Южнофриканскую Республику мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля КАМАЗ в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС", - говорится на сайте ведомства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Будут проводить БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ (?!) исследования? Ну, если с Рамафосой договорился...
Заболело приехавших из ЮАР 7 переболевших и 11 привитых и того 16 цать Попробуйте опровергнуть Считала Попова
Пора точить вилы
А вы просто "гы-гы", который много спорит, но подтвердить свои доводы ничем не может. Смех без причины .... Дальше сами знаете признаком чего это является.
Совершенно верно! "Поднимутся" все, от экипажей "Илов",до санитаров! Стандартная схема ,как и при пожарах где-то ,особенно, когда постоянно горит тайга в Сибири и на востоке России.Ничего личного.....правда бывает и "невозвращение".....