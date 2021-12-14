Работодателей поощрят за трудоустройство «уязвимой категории» молодежи

08:44 14.12.2021

Правительство РФ планирует расширить антикризисную программу выплаты субсидий работодателям, нанимающим безработных граждан.

Действующая сейчас программа будет дополнена: с 1 января 2022 года работодатели смогут получить субсидии на трудоустройство молодежи до 30 лет, «относящейся к уязвимым категориям на рынке труда», пишет «Коммерсант».

Это:

соискатели с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;

молодые люди без среднего профессионального или высшего образования;

состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;

соискатели с несовершеннолетними детьми;

освобожденные из мест лишения свободы;

дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей.

Кроме того, в список включены граждане, не являющиеся занятыми в течение более четырех месяцев после возвращения с военной службы, а также не нашедшие в этот срок работу после получения документа об образовании.

В действующей программе на 2021 год на субсидию могли рассчитывать компании и ИП, которые трудоустроили лишь официально зарегистрированных безработных.

Субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на одно рабочее место будет предоставлять Фонд социального страхования. Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца работы работника; вторую — по истечении третьего месяца, третью — по истечении шестого.

В Минтруде предполагают, что помощь охватит 117 тыс. граждан.