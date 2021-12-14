Работодателей поощрят за трудоустройство «уязвимой категории» молодежи
Правительство РФ планирует расширить антикризисную программу выплаты субсидий работодателям, нанимающим безработных граждан.
Действующая сейчас программа будет дополнена: с 1 января 2022 года работодатели смогут получить субсидии на трудоустройство молодежи до 30 лет, «относящейся к уязвимым категориям на рынке труда», пишет «Коммерсант».
Это:
- соискатели с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
- молодые люди без среднего профессионального или высшего образования;
- состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
- соискатели с несовершеннолетними детьми;
- освобожденные из мест лишения свободы;
- дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей.
Кроме того, в список включены граждане, не являющиеся занятыми в течение более четырех месяцев после возвращения с военной службы, а также не нашедшие в этот срок работу после получения документа об образовании.
В действующей программе на 2021 год на субсидию могли рассчитывать компании и ИП, которые трудоустроили лишь официально зарегистрированных безработных.
Субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) на одно рабочее место будет предоставлять Фонд социального страхования. Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца работы работника; вторую — по истечении третьего месяца, третью — по истечении шестого.
В Минтруде предполагают, что помощь охватит 117 тыс. граждан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это все копирование политики Левых сша - которые уже довели сша до ручки..
это мина, для Нормализации Дискриминации на рабочем месте.
критерий для приема на работу должен быть только ОДИН - способность выполнять работу.
любой сбор информации о человеке и назначение ему аттрибутов - неизбежно приведет к дискриминации.
собсно для Этого информация и собирается.
Для сирот и с инвалидностью, ОДНОЗНАЧНО, ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА!!!
Нужно бы поддержать финансово кредитом молодых людей желающих учиться на инженера. Кредит погашается автоматически после начала трудовой деятельности по профессии. Это не новость ,это принцип отбора талантов на "гнилом" западе.
Ерунда какая-то. Зачем трогать то, что и так катится по накатанной? Объясняю. Цены повысились вдвое, на все, зарплаты - остались но том же уровне. Вы работаете, производите продукт, который уже подорожал, а вам платят так, словно этого не было. Вы уходите в другое, более адекватное место. На ваше не придет никто, кроме студентов. Понятно объясняю? Работодатели и так получают профит от низкооплачиваемых работников, а государство поощряет работодателей не повышать зарплаты, а принимать на работу все менее и менее квалифицированные кадры. Вот так и закончится хваленая "российская федерация". Дураки её убили.