Испытателям подросткового «Спутника» предложили по 15 тысяч рублей
С начала ноября в Москве началась третья фаза клинического исследования вакцины «Спутник М» против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет.
Исследование проходит в подведомственных департаменту здравоохранения Москвы 10 детских поликлиниках и двух больницах.
Как сообщает РБК со ссылкой на информацию из самих медучреждений, добровольцы смогут получить по 15 тысяч рублей компенсации.
До того как подросток будет допущен до исследований, он должен сдать кровь на антитела к вирусу, если антитела найдут, он не будет допущен до исследований. Если антител нет, ему следует пройти ряд других анализов.
Чтобы получить денежные средства, подросток должен получить два компонента вакцины и в дальнейшем пять раз сдать кровь на иммуногенность (способность вакцины вызывать иммунитет, например вырабатывать антитела - прим.ред).
Наблюдение за ребенком будет вестись в течение года. В это время он должен будет вести так называемый дневник вакцинируемого, а врачи при помощи телемедицинских технологий будут удаленно следить за состоянием здоровья.
По словам одного из близкого к Минздраву источника издания, выплата в 15 тысяч рублей является «компенсацией за неудобства».
Наличие выплат подтвердили и в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, но отметили, что речь идет о выплате только 500 участникам из 3000, которым дополнительно будет предложено сдать анализ крови на иммуногенность на 1-й, 28-й, 42-й, 90-й и 180-й день исследований. «Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тыс. руб., также 15 тыс. руб. выплатят всем участникам, получившим плацебо», - цитирует РБК сообщение департамента здравоохранения Москвы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Управляемый гнусы и уроды моральные ,это такие ,как ты! И колоть вас надо со всем семейством ежедневно!За границей адекватнын Граждане выходят на улицы против испытаний "вакцин" на себе и родственниках! У...ы типа тебя, имеющие "свою" долю от аптечной фармам мафии и вопят больше всех ! Почитай информацию ВОЗ о "эффективности" "вакцин" и "засохни",трепло оплаченное!
Выродки затеявшие эту бодягу получат миллионы,
а подопытные кролики по 15 тысяч.
А КАК ЖЕ
В Нидерландах быстрыми темпами растет смертность, которая уже превышает не только среднюю за прошлые годы, но и прошлогоднюю, когда уже был ковид, но еще не было вакцинации.
На данный момент в стране от ковида вакцинировано около 75% населения (более 90% взрослых), сообщает Nakanune.ru со ссылкой на CBS
Читать полностью: https://www.km.ru/world/2021/12/13/vaktsinatsiya/893494-v-vaktsinirovannykh-niderlandakh-rezko-vyrosla-smertnost
Считаете за Нидерланды неправду пишут и распространнЯют её бандеровцы.
Что фкцЫнированные болеют и умирают.
Что НАШ СПУТНИК лучше?
Обоснуй-ТЕ.
Только за ведение дневника в течение 360 дней плата не менее 60 тысяч рублей. За сдачу крови, и прочих анализов - не менее 200000 рублей, а то и больше(риск, что внесут заразу в организм). За внесение в организм заведомо вредного химического препарата - не менее 1 млн.рублей.
15 тыс.руб? .... и ......, да вы за одного привитого берёте из бюджета более 200 тыс. рублей.
Сто раз обсуждались результаты применения вакцины в СанМарино, Венгрии, Аргентине
ЭТО ОБСУЖДАЛОСЬ.
В ваших самонадеянных заявлениях?
нАкой нам ваша святая марина.