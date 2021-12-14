Испытателям подросткового «Спутника» предложили по 15 тысяч рублей

09:25 14.12.2021

С начала ноября в Москве началась третья фаза клинического исследования вакцины «Спутник М» против COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет.

Исследование проходит в подведомственных департаменту здравоохранения Москвы 10 детских поликлиниках и двух больницах.

Как сообщает РБК со ссылкой на информацию из самих медучреждений, добровольцы смогут получить по 15 тысяч рублей компенсации.

До того как подросток будет допущен до исследований, он должен сдать кровь на антитела к вирусу, если антитела найдут, он не будет допущен до исследований. Если антител нет, ему следует пройти ряд других анализов.

Чтобы получить денежные средства, подросток должен получить два компонента вакцины и в дальнейшем пять раз сдать кровь на иммуногенность (способность вакцины вызывать иммунитет, например вырабатывать антитела - прим.ред).

Наблюдение за ребенком будет вестись в течение года. В это время он должен будет вести так называемый дневник вакцинируемого, а врачи при помощи телемедицинских технологий будут удаленно следить за состоянием здоровья.

По словам одного из близкого к Минздраву источника издания, выплата в 15 тысяч рублей является «компенсацией за неудобства».

Наличие выплат подтвердили и в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, но отметили, что речь идет о выплате только 500 участникам из 3000, которым дополнительно будет предложено сдать анализ крови на иммуногенность на 1-й, 28-й, 42-й, 90-й и 180-й день исследований. «Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тыс. руб., также 15 тыс. руб. выплатят всем участникам, получившим плацебо», - цитирует РБК сообщение департамента здравоохранения Москвы.