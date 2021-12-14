ВЦИОМ выяснил отношение граждан России к украинцам

13:38 14.12.2021

Большинство опрошенных жителей России (52%) относятся к украинскому народу, как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи). Только 11% считают, что украинцы — это народ, враждебно настроенный к россиянам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отвечая на вопрос, чем является Украина для России, 29% респондентов назвали ее братской страной, для 26% - это просто сосед, источником угрозы или дружественным государством Украину назвали по 12% опрошенных.

Каждый пятый россиянин (21%) внимательно следит за событиями, происходящими в настоящее время на Украине (23-42% среди старшего поколения), 43% следят за ними время от времени, а 36% — не следят (51-69% среди молодежи).