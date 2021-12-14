ВЦИОМ выяснил отношение граждан России к украинцам
Большинство опрошенных жителей России (52%) относятся к украинскому народу, как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовали свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи). Только 11% считают, что украинцы — это народ, враждебно настроенный к россиянам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отвечая на вопрос, чем является Украина для России, 29% респондентов назвали ее братской страной, для 26% - это просто сосед, источником угрозы или дружественным государством Украину назвали по 12% опрошенных.
Каждый пятый россиянин (21%) внимательно следит за событиями, происходящими в настоящее время на Украине (23-42% среди старшего поколения), 43% следят за ними время от времени, а 36% — не следят (51-69% среди молодежи).
Комментарии читателей Оставить комментарий
С дуба рухнули? Мышебратья сделали всё, чтобы сдохнуть в глазах русского народа. "Не брат ты мне, *** чубатая"...
А мы к ним не относимся.
Порошенко более вороват, чем Янукович.
Ну почему же? Ваши братья финно-угры не такие тупые, как вы, безродная орда со ВСЕМ краденным, именуемая прилагательным "русские"...
те, кто считают хохлов "братским народом" походу не сталкивались с ними плотно в повседневном общении.