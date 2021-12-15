Задержан владелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев

Михаил Федяев, председатель совета директоров холдинга "СДС-Уголь", являющегося собственником "Листвяжной", еще троих человек из числа руководящего состава задержали по делу о трагедии на шахте, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

"Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов", - сказала Петренко.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".

"В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.

25 ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися направились горноспасатели. Позднее их пришлось отозвать из-за опасности взрыва.

По предварительным данным, к инциденту привел взрыв метана. Погиб 51 человек, из них 46 рабочих и пять сотрудников МЧС. Пострадали более ста человек.

Михаил Федяев входит в рейтинг богатейших бизнесменов России. В 2019 году, по данным Forbes, его состояние оценивалось  в 600 млн долларов.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2021, 15:14
    Гость: ......опиту

    Для взимания и закон сейчас у "ментов" новый "приняли": любую машину ,хату-квартиру можно дербанить без последствий и не в робе !"Отстегнёт" столько,сколько скажут! Новый год будут дома встречать ,слушая бригадира "питерских".

  2. 15.12.2021, 14:35
    Гость: topor

    Cобственнику шахты скорее всего ничего не будет.Можно быть уверенным,что все документы до их изъятия в рамках уголовного дела исправлены,а которые указывают на виновность уничтожены.Гендиректор тоже, наверное, "не пальцем деланный", будет напирать на обязанности технического директора и службы охраны труда, а также тех,кто отвечает за пожарную безопасность, ГО и ЧС.Вот этим лицам,скорее всего, придётся посидеть.Дело-то резонансное.Могут также притянуть и контролирующие органы,а конкретно лиц, осуществляющих проверки на шахте.Обвинить их могут в том,что если выявленные (или невыявленные)нарушения были столь велики,что угрожали жизни и здоровью людей, то надо было бы не сроки их устранения назначать,а закрывать шахту до полного устранения выявленных нарушений.И козла отпущения из этих рядов обязательно найдут.

  4. 15.12.2021, 12:46
    Гость: В2831

    Ну задержали,а как иначе.Все по закону.Подержат 48часов и отпустят под подписку,как положено.Потом очень долго будет идти следствие,а потом снимут с него все обвинения за недоказанностью и все.

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