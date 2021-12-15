Задержан владелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев
Михаил Федяев, председатель совета директоров холдинга "СДС-Уголь", являющегося собственником "Листвяжной", еще троих человек из числа руководящего состава задержали по делу о трагедии на шахте, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
"Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов", - сказала Петренко.
В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".
"В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.
25 ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися направились горноспасатели. Позднее их пришлось отозвать из-за опасности взрыва.
По предварительным данным, к инциденту привел взрыв метана. Погиб 51 человек, из них 46 рабочих и пять сотрудников МЧС. Пострадали более ста человек.
Михаил Федяев входит в рейтинг богатейших бизнесменов России. В 2019 году, по данным Forbes, его состояние оценивалось в 600 млн долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для взимания и закон сейчас у "ментов" новый "приняли": любую машину ,хату-квартиру можно дербанить без последствий и не в робе !"Отстегнёт" столько,сколько скажут! Новый год будут дома встречать ,слушая бригадира "питерских".
Cобственнику шахты скорее всего ничего не будет.Можно быть уверенным,что все документы до их изъятия в рамках уголовного дела исправлены,а которые указывают на виновность уничтожены.Гендиректор тоже, наверное, "не пальцем деланный", будет напирать на обязанности технического директора и службы охраны труда, а также тех,кто отвечает за пожарную безопасность, ГО и ЧС.Вот этим лицам,скорее всего, придётся посидеть.Дело-то резонансное.Могут также притянуть и контролирующие органы,а конкретно лиц, осуществляющих проверки на шахте.Обвинить их могут в том,что если выявленные (или невыявленные)нарушения были столь велики,что угрожали жизни и здоровью людей, то надо было бы не сроки их устранения назначать,а закрывать шахту до полного устранения выявленных нарушений.И козла отпущения из этих рядов обязательно найдут.
Оба на!.. Взятку,болезный,хоть успел дать?
Ну задержали,а как иначе.Все по закону.Подержат 48часов и отпустят под подписку,как положено.Потом очень долго будет идти следствие,а потом снимут с него все обвинения за недоказанностью и все.
Его на новый год и выпустят, откупится кровавым бабло.