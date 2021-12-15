Задержан владелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев

08:53 15.12.2021

Михаил Федяев, председатель совета директоров холдинга "СДС-Уголь", являющегося собственником "Листвяжной", еще троих человек из числа руководящего состава задержали по делу о трагедии на шахте, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

"Следователями центрального аппарата задержаны еще четверо лиц. Среди них: основной собственник шахты, председатель совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев; генеральный директор указанного юридического лица Геннадий Алексеев; технический директор общества Антон Якутов; главный инженер ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолий Лобанов", - сказала Петренко.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие".

"В отношении всех задержанных следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Петренко.

25 ноября на предприятии в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей тогда находились 285 человек. Большая часть из них покинула забой, а за оставшимися направились горноспасатели. Позднее их пришлось отозвать из-за опасности взрыва.

По предварительным данным, к инциденту привел взрыв метана. Погиб 51 человек, из них 46 рабочих и пять сотрудников МЧС. Пострадали более ста человек.

Михаил Федяев входит в рейтинг богатейших бизнесменов России. В 2019 году, по данным Forbes, его состояние оценивалось в 600 млн долларов.

