Жириновский сделал семь прививок от коронавируса
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поставил себе седьмую прививку от коронавируса. Политик вакцинировался «КовиВаком».
«Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию „Спутником V“, а на этот раз — „КовиВаком“ от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», — приводит слова Жириновского URA.RU.
Ранее Жириновский заявил, что нежелание людей вакцинироваться — это форма протеста россиян против власти.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так седьмой раз колоться то. И не такое сотворить можно.
Тот еще пример для подражания.
Родину морочить продавать.
Лучше бы он все эти 7 вакцин в свой язык уколол!
так оно и видно по поведению. А одну советскофобскую прививку получил в детстве и всю жизнь изрыгает антитела ненависти к СССР. Антисоветский "иммунитет" демонстрирует постоянно поэтому и кормится у бюджетного народного корыта.