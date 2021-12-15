Жириновский сделал семь прививок от коронавируса

Владимир Жириновский

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поставил себе седьмую прививку от коронавируса. Политик вакцинировался «КовиВаком».

«Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию „Спутником V“, а на этот раз — „КовиВаком“ от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», — приводит слова  Жириновского URA.RU.

Ранее Жириновский заявил, что нежелание людей вакцинироваться — это форма протеста россиян против власти. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 16.12.2021, 06:54
    Гость: Ну

    так оно и видно по поведению. А одну советскофобскую прививку получил в детстве и всю жизнь изрыгает антитела ненависти к СССР. Антисоветский "иммунитет" демонстрирует постоянно поэтому и кормится у бюджетного народного корыта.

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