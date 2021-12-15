Жириновский сделал семь прививок от коронавируса

23:05 15.12.2021

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поставил себе седьмую прививку от коронавируса. Политик вакцинировался «КовиВаком».

«Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию „Спутником V“, а на этот раз — „КовиВаком“ от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол, начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», — приводит слова Жириновского URA.RU.

Ранее Жириновский заявил, что нежелание людей вакцинироваться — это форма протеста россиян против власти.