В Татарстане советуют не ставить православные кресты на могилах

20:19 16.12.2021

Жители Татарстана столкнулись с негласным запретом на установку православных крестов на кладбищах. Такой памятный знак был спилен на могиле в райцентре Актаныш. Возмущенные родственники обратились к местным властям, но чиновники стали их убеждать не ставить крест заново, чтобы не сердить мусульман, а участковый посоветовал перезахоронить усопшего, пишет Znak.com со ссылкой на издание «Вечерняя Казань».

История развернулась вокруг могилы 46-летнего жителя Набережных Челнов Виктора Смирнова, который умер в конце сентября после коронавируса. Во время болезни мужчина сказал жене, что хочет быть похоронен в Актаныше. В поселке два кладбища. На одном родственникам сказали, что оно только для мусульман. Поэтому похороны проходили на втором погосте, где уже есть православные могилы.

После похорон смотритель порекомендовал родственникам не ставить православный крест на могиле, поскольку местные мусульмане могут снести его. На это также не дает разрешение мулла. «Мы удивились таким требованиям, но все-таки поставили деревянный крест, зная, что действуем законно», — сказала свояченица усопшего Ирина Грегоржевская.

Через несколько недель родственники снова приехали в Актаныш на могилу мужчины и увидели, что крест спилили. Вдова обратилась в полицию, а ее сестра — в районную администрацию. Чиновники признали, что кладбище является общественным, но стали уговаривать не возвращать православный крест. Они говорили, что «Актаныш — это чисто татарский район, что здесь всеми силами стараются сохранить татарский язык и существующую «национальную чистоту».

Могила, из-за которой разгорелся скандал. Фото: «Вечерняя Казань»

На встрече присутствовали замглавы Актанышского района Райхан Галимянова, руководитель исполкома Актанышского сельского поселения Ильнур Хузин и имам-мухтасиб Актанышского района Руслан-хазрат Муртазин. Они утверждали, что против установки православных крестов выступает и глава района Энгель Фаттахов. Ранее он был министром образования и науки Татарстана и постоянно увеличивал количество часов татарского языка в школах.

Родственники предложили чиновникам найти компромисс: напомнить населению, что кладбище общественное, создать отдельные зоны для мусульман и православных, чтобы не возникало конфликтных ситуаций. Муниципальные служащие пообещали принять меры, но никакой реакции не последовало.

Вандалов, срезавших крест, тоже не нашли, дело приостановили. По словам родственников, участковый полиции, к которому они обратились с заявлением, просто предложил перезахоронить мужчину «где-нибудь в другом месте».

В администрации Актанышского района подтвердили, что советовали родственникам покойного Виктора Смирнова не устанавливать православный крест на могиле. Там добавили, что достигнута договоренность об установке надгробного камня «с православной символикой».