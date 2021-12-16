Голикова не исключила сокращение сроков ревакцинации

16:13 16.12.2021

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы заявила, что из-за омикрон-штамма коронавируса интервал между введением основного курса вакцины и ревакцинацией может быть сокращен.

По ее словам, многие страны рекомендуют делать бустерную прививку после шести месяцев, но власти государств, где штамм «омикрон» уже распространился, предлагают ревакцинироваться, не дожидаясь этого срока.

«Сейчас большинство стран рекомендуют проходить вакцинацию после шести месяцев. Также наши коллеги из других стран, где штамм "омикрон" уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно скорее, не дожидаясь шести месяцев. Мы пока за этим процессом наблюдаем, возможно, наши позиции будут скорректированы», - цитирует слова Голиковой «Интерфакс».

Также она не исключила, что может измениться и срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса. «После первичной вакцинации и после перенесенной болезни на данный момент… длительность действия сертификата установлен на год. Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим», - сказала она.

Напомним, ранее директор Центра Александр Гинцбург заявлял, что из-за появления дельта-штамма бустерную прививку нужно делать спустя полгода. По его словам, ревакцинация раньше, чем через полгода, вреда организму не нанесет, но и особой пользы от нее не будет.