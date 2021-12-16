Голикова не исключила сокращение сроков ревакцинации

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы заявила, что из-за омикрон-штамма коронавируса интервал между введением основного курса вакцины и ревакцинацией может быть сокращен.

По ее словам, многие страны рекомендуют делать бустерную прививку после шести месяцев, но власти государств, где штамм «омикрон» уже распространился, предлагают ревакцинироваться, не дожидаясь этого срока.

«Сейчас большинство стран рекомендуют проходить вакцинацию после шести месяцев. Также наши коллеги из других стран, где штамм "омикрон" уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно скорее, не дожидаясь шести месяцев. Мы пока за этим процессом наблюдаем, возможно, наши позиции будут скорректированы», - цитирует слова Голиковой «Интерфакс».

Также она не исключила, что может измениться и срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса. «После первичной вакцинации и после перенесенной болезни на данный момент… длительность действия сертификата установлен на год. Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим», - сказала она.

Напомним, ранее директор Центра Александр Гинцбург заявлял, что из-за появления дельта-штамма бустерную прививку нужно делать спустя полгода. По его словам, ревакцинация раньше, чем через полгода, вреда организму не нанесет, но и особой пользы от нее не будет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2021, 00:52
    Гость: Режим ошпаренной кошки

    Позавчера полный вперед, вчера стоп-полный назад, сегодня сново полный впред. Как в фильме " Полосатый рейс ", когда обезьяна пробралась в рубку.

  3. 17.12.2021, 00:22
    Гость: g

    вы задумайтесь над Абсурдом который ва Левые вталкивают;
    человек приходит "тестироваться" фейк PCR тестом, ему шуруют черенком щетки чуть-ли не в мозгу и обьявляют что у него якобы Говид.
    что далее?
    вопрос, чем Лечится - НИЧЕМ.
    а что делать - НИЧЕГО. иди домой закрой все двери, на лицо тряпку - жди смерти.
    а какая вообще информация - НЕТ НИКАКОЙ.
    а Куда обращаться - НИКУДА, даже в магазин ходить нельзя, жди чудо-вакцинку.
    впервые в истории медицины,
    Врачи Не Лечат больного ВООБЩЕ и даже ЗАПРЕЩАЮТ посещать больницу или врачей.
    PCR тест как приговор и QR пропуск как икона святых мощей - несете ВЕЗДЕ перед собой ибо отгоняет хитрозлобный Говид своим присутствием.
    красноперое средневековье и самое удивительное - ИМ ЭТО Сходит с рук!!!

  4. 17.12.2021, 00:14
    Гость: Почитаешь комментарии -

    а кто готов что-то сделать против г.мафии? ну кто?
    Кто готов забрать с собой на тот свет вакцинатора, того кто прикоснется к его оебенку- внуку?
    Что вы все кропаете на сайтах ???!!! - делайте уже что-нибудь-то. БОИТЕСЬ
    Туда вам и дорога - будуте изничтожены вместе с малолетними детьми.
    ЖИВОТНЫЕ без разума, силы воли, стойкости, мужества

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