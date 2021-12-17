Абрамович купил территорию стадиона «Спартак» у моря в Геленджике

10:54 17.12.2021

ООО «Финэстейт Ко» (структура Millhouse Романа Абрамовича) стало 100-процентным собственником АО «Гавань», которому принадлежит территория стадиона «Спартак» в Геленджике.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости. Прошлым владельцем «Гавани» являлась краснодарская компания «Рамо-М».

Общая площать территории стадиона составляет 2,2 га. Она находится в 100 метрах от Черного моря. «Гавань» владеет этим участком на улице Революционной, 19а, на правах аренды до 2050 года.

Участок относится к зоне общественно-деловой застройки как в действующем генплане города, так и в новом, который разработан, но пока не утвержден. Такая зона, по словам директора департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимура Рывкина, позволяет построить гостиницу или комплекс апартаментов общей площадью около 40–50 тыс. кв. м. Стоимость участка Рывкин оценивает в 300–400 млн руб., объем инвестиций в строительство - в 4–4,5 млрд руб.