Абрамович купил территорию стадиона «Спартак» у моря в Геленджике
ООО «Финэстейт Ко» (структура Millhouse Романа Абрамовича) стало 100-процентным собственником АО «Гавань», которому принадлежит территория стадиона «Спартак» в Геленджике.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости. Прошлым владельцем «Гавани» являлась краснодарская компания «Рамо-М».
Общая площать территории стадиона составляет 2,2 га. Она находится в 100 метрах от Черного моря. «Гавань» владеет этим участком на улице Революционной, 19а, на правах аренды до 2050 года.
Участок относится к зоне общественно-деловой застройки как в действующем генплане города, так и в новом, который разработан, но пока не утвержден. Такая зона, по словам директора департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимура Рывкина, позволяет построить гостиницу или комплекс апартаментов общей площадью около 40–50 тыс. кв. м. Стоимость участка Рывкин оценивает в 300–400 млн руб., объем инвестиций в строительство - в 4–4,5 млрд руб.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Для:Гостя:да-да
Во-первых,привилегированным особям позволяется иметь хоть тридцать гражданств и столько же вероисповеданий,в зависимости от мест проживания.
Во-вторых,достаточно знать как Абрамович и все его собратья стали бизнесменами.Абрамович украл поезд с нефтью,кто-то торговал советскими подлодками,кто-то приватизировал заводик за 3 копейки,кто-то развязал войну в Чечне и сделал на этом денышки,кто-то торговал секретами СССР,а кто-то просто продал всю страну Западу и т.д.
А в-третьих,все страны захвачены людьми одной национальности,для которых понятие Родина пустой звук,потому что нет звона монет....
А во сколько кремль оценивает всю Россию? Купят всю землю, где можно жить, и будет она "частной территорией", а нам негде будет жить. Китай нас не возьмет, своих хватает, ни кому мы не нужны. Сами выбрали, сами голосовали, сами добровольно пошли в крепостные. Жить красиво, как на Западе, захотели? Получили.....
Геленджик? Это кажется рядом с циклопическим дворцом и обширными прилегающими территориями
((((((((((((((
Ага , это 120 км южнее Тикси , Булунский улус.
Рома, таки молодец! Занимается спортом и не лезит в политику.
Как можно купить у самого себя?