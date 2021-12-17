Мурашко пообещал начать вакцинацию подростков от COVID до конца года

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация подростков от 12 до 17 лет может начаться в России уже до конца текущего года.

«До конца года мы стараемся очень», - цитирует его слова «Интерфакс».

Также Мурашко ранее рассказывал, что в начале 2022 года начнут исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет.

Напомним, ранее на совещании у президента России Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова заявила о регистрации вакцины для детей в возрасте 12-17 лет. В гражданский оборот детская вакцина должна поступить в декабре этого года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.12.2021, 22:59
    Гость: Ну тут все просто

    Кино - это самый верный способ протоптать дорожку к людям в округе ближней и дальней и поставить их на свою сторону. Вызвать симпатии, так сказать.
    Конечно, если это "хорошее" кино. А не фувлыжка, как у Микиты, с черенками и мышой, или мудреж, как у Кюрясавы наших ден.
    Нужны актеры.
    Так вот они.
    Вот взять Муражку. Это ж Шварценеггер! Фотогеничен. Немногословен. Это и хорошо! "Адьос, амиго!" Больше ничего и говорить не надо. Бластер ему в руки, и вся недолга. Ражкин одолжит. Бруталисчен. Борец супротив неведомой всеохватывающей хрени. Молодец, короче, со всех сторон, откудова не глянь. Богатырь!
    Вот он выход.

  2. 17.12.2021, 22:57
    Гость: А люди говорят-

    тоже стараются очень, готовятся наверное, чтобы тебя, мурашко, не стало на белом свете! Ога!

  3. 17.12.2021, 21:34
    Гость: ТАСС

    В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 72,2%

    НУ И КАКОГО .....рожнА затеяна КУ КУРВИЗАЦИЯ, если нам моросили голову что надо привить 70%.
    Цель достигнута.\Может от президента просто Песков скрывает?

    Получается что изначально НЕМ ВСЁ ВРАЛИ все-партия правительство, РосНепоьребНАДЗОР и Татьяна Трудоголикова.
    К Гавранту я не в претензии. Он же ж не можкет всё сразу охватить и такой доверчивый...
    Значит те жучки и президента обманывали.

  4. 17.12.2021, 21:20
    Гость: новые известия

    Более 300 представителей медицинского сообщества собрала первая Московская международная научно-практическая конференция «Врачи за правду!» по теме «Клинические и организационные аспекты диагностики, лечения и профилактики covid-19».

    Мария Дубинская

    Форум «Врачи за правду!» объединил как практикующих докторов, так и представителей медицинской науки. В числе отечественных и зарубежных специалистов присутствовали такие уважаемые деятели как академик РАН и РАМН Виталий Зверев и доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.

    Между тем в Госдуме фракция КПРФ провела круглый стол на тему «Законодательное обеспечение противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации» с участием Марии Шукшиной, Игоря Гундарова, Екатерины Енгалычёвой и других ярких представителей той части общества, которая выступает против принудительной вакцинации.

    Участники обеих этих встреч отмечали: прозвучавшая информация относится к тем медицинским знаниям, которые по каким-то причинам упорно игнорируются в высоких чиновничьих кабинетах, где принимаются все самые важные решения, влияющие на нашу жизнь.

  5. 17.12.2021, 21:15
    Гость: g

    пообещал Кому?
    его кто-то разве Просил или Уполомачивал?
    Чьи собсно Приказы выпоняет марашкин? Явно не от людей в рф..
    тем временем, 16000 врачей подписало призыв НЕ Колоть Детей Генными Уколами ни под каким видом - Последствия НЕисправимы..
    все ж таки не все врчи стали подонками, кто-то еще помнит что давал клятву Гиппократа.
    это самое Чудовищное что происходит:
    Пациентов более не Лечат - им только Вкалывают Генные Уколы по приказам Левацких психопатов.
    Больным ОТКАЗЫВАЮТ в оказании помощи их НЕ лечат - Такого Никогда не было во всей истории медицины!
    Вся Медицинская отрасль Прекратила практиковать медицину.. вообще.

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