Мурашко пообещал начать вакцинацию подростков от COVID до конца года
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация подростков от 12 до 17 лет может начаться в России уже до конца текущего года.
«До конца года мы стараемся очень», - цитирует его слова «Интерфакс».
Также Мурашко ранее рассказывал, что в начале 2022 года начнут исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет.
Напомним, ранее на совещании у президента России Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова заявила о регистрации вакцины для детей в возрасте 12-17 лет. В гражданский оборот детская вакцина должна поступить в декабре этого года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кино - это самый верный способ протоптать дорожку к людям в округе ближней и дальней и поставить их на свою сторону. Вызвать симпатии, так сказать.
Конечно, если это "хорошее" кино. А не фувлыжка, как у Микиты, с черенками и мышой, или мудреж, как у Кюрясавы наших ден.
Нужны актеры.
Так вот они.
Вот взять Муражку. Это ж Шварценеггер! Фотогеничен. Немногословен. Это и хорошо! "Адьос, амиго!" Больше ничего и говорить не надо. Бластер ему в руки, и вся недолга. Ражкин одолжит. Бруталисчен. Борец супротив неведомой всеохватывающей хрени. Молодец, короче, со всех сторон, откудова не глянь. Богатырь!
Вот он выход.
тоже стараются очень, готовятся наверное, чтобы тебя, мурашко, не стало на белом свете! Ога!
В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 72,2%
НУ И КАКОГО .....рожнА затеяна КУ КУРВИЗАЦИЯ, если нам моросили голову что надо привить 70%.
Цель достигнута.\Может от президента просто Песков скрывает?
Получается что изначально НЕМ ВСЁ ВРАЛИ все-партия правительство, РосНепоьребНАДЗОР и Татьяна Трудоголикова.
К Гавранту я не в претензии. Он же ж не можкет всё сразу охватить и такой доверчивый...
Значит те жучки и президента обманывали.
Более 300 представителей медицинского сообщества собрала первая Московская международная научно-практическая конференция «Врачи за правду!» по теме «Клинические и организационные аспекты диагностики, лечения и профилактики covid-19».
Мария Дубинская
Форум «Врачи за правду!» объединил как практикующих докторов, так и представителей медицинской науки. В числе отечественных и зарубежных специалистов присутствовали такие уважаемые деятели как академик РАН и РАМН Виталий Зверев и доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.
Между тем в Госдуме фракция КПРФ провела круглый стол на тему «Законодательное обеспечение противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации» с участием Марии Шукшиной, Игоря Гундарова, Екатерины Енгалычёвой и других ярких представителей той части общества, которая выступает против принудительной вакцинации.
Участники обеих этих встреч отмечали: прозвучавшая информация относится к тем медицинским знаниям, которые по каким-то причинам упорно игнорируются в высоких чиновничьих кабинетах, где принимаются все самые важные решения, влияющие на нашу жизнь.
пообещал Кому?
его кто-то разве Просил или Уполомачивал?
Чьи собсно Приказы выпоняет марашкин? Явно не от людей в рф..
тем временем, 16000 врачей подписало призыв НЕ Колоть Детей Генными Уколами ни под каким видом - Последствия НЕисправимы..
все ж таки не все врчи стали подонками, кто-то еще помнит что давал клятву Гиппократа.
это самое Чудовищное что происходит:
Пациентов более не Лечат - им только Вкалывают Генные Уколы по приказам Левацких психопатов.
Больным ОТКАЗЫВАЮТ в оказании помощи их НЕ лечат - Такого Никогда не было во всей истории медицины!
Вся Медицинская отрасль Прекратила практиковать медицину.. вообще.