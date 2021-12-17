Мурашко пообещал начать вакцинацию подростков от COVID до конца года

17:04 17.12.2021

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация подростков от 12 до 17 лет может начаться в России уже до конца текущего года.

«До конца года мы стараемся очень», - цитирует его слова «Интерфакс».

Также Мурашко ранее рассказывал, что в начале 2022 года начнут исследования вакцины для детей от 6 до 11 лет.

Напомним, ранее на совещании у президента России Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова заявила о регистрации вакцины для детей в возрасте 12-17 лет. В гражданский оборот детская вакцина должна поступить в декабре этого года.