Три самолета Минобороны РФ доставили гуманитарную помощь в Кабул
Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт столицы Афганистана Кабул и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из страны.
"На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания и лекарственные препараты", - цитирует заявление ведомства "Интерфакс".
Отмечается, что для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Кроме того, сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.
Четвертая эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Афганистана более 300 граждан России, Киргизской Республики и афганских студентов, проходящих обучения в вузах России, организована по поручению президента РФ Владимира Путина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Руководство движения Талибан - террористической организации, деятельность которой в России запрещена - поблагодарило Россию за оказанную помощь.
И пообещало продолжать свою деятельность только за пределами России, где она по российским законам - разрешена.
Это большой подарок дорогим россиянам.
Гуманист, .. А на помощь русским больным детям СМСками собираем. Да еще здоровых с месячного возраста ГМО дрянью колоть собирается.
Ну молодцы. А Россия подождёт.
СССР содержал 59 стран мира за свой счёт. Россия уже содержит Сирию, Донбасс, теперь Афганистан. Кто следующий ? Как говорится-не жили хорошо, и не будем.