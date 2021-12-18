Три самолета Минобороны РФ доставили гуманитарную помощь в Кабул

14:03 18.12.2021

Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт столицы Афганистана Кабул и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из страны.

"На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания и лекарственные препараты", - цитирует заявление ведомства "Интерфакс".

Отмечается, что для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Кроме того, сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Четвертая эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Афганистана более 300 граждан России, Киргизской Республики и афганских студентов, проходящих обучения в вузах России, организована по поручению президента РФ Владимира Путина.