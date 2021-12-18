Три самолета Минобороны РФ доставили гуманитарную помощь в Кабул

Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт столицы Афганистана Кабул и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из страны.

"На каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от Российской Федерации для населения Афганистана. Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания и лекарственные препараты", - цитирует заявление ведомства "Интерфакс".

Отмечается, что для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. Кроме того,  сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Четвертая эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Афганистана более 300 граждан России, Киргизской Республики и афганских студентов, проходящих обучения в вузах России, организована по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.12.2021, 16:31
    Гость: Рабинович

    Руководство движения Талибан - террористической организации, деятельность которой в России запрещена - поблагодарило Россию за оказанную помощь.
    И пообещало продолжать свою деятельность только за пределами России, где она по российским законам - разрешена.

  3. 18.12.2021, 15:39
    Гость: В.М.

    Гуманист, .. А на помощь русским больным детям СМСками собираем. Да еще здоровых с месячного возраста ГМО дрянью колоть собирается.

  5. 18.12.2021, 15:13
    Гость: Гость

    СССР содержал 59 стран мира за свой счёт. Россия уже содержит Сирию, Донбасс, теперь Афганистан. Кто следующий ? Как говорится-не жили хорошо, и не будем.

Все комментарии (7)
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