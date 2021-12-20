Роспотребнадзор ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции
Роспотребнадзор с 17 ноября приостановил ввоз перца и гранатов из Турции, с 10 декабря - ввоз турецкого винограда. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как следует из документа, в период с 27 октября по 7 декабря экспертами ведомства было выявлено шесть видов пищевой сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана, которая содержала остаточные количества 12 пестицидов, 10 из которых не разрешены для применения в РФ.
"Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турецкой Республики и Исламской Республики Иран на территорию РФ небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17.11.2021 – ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02.12.2021 – ввоз перца иранского происхождения, с 10.12.2021 – ввоз винограда турецкого происхождения", - подчеркивается в сообщении.
В общей сложности к ввозу в РФ не допущено около 60 тысяч тонн турецкого винограда и более 10 тысяч тонн гранатов.
Также отмечается, что с октября 2021 года в Россию запрещен ввоз четырех видов пищевой продукции производства Китайской Народной Республики, в которой обнаружено ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве до 20% при нормативе менее 0,9%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как так то? Отличный подарок к новому году ))))))
Если сливочное смешать с техническим пальмовым, то срок хранения будет как у молока из магазина, хоть полгода.
"Технология производства вермишели быстрого приготовления включает в себя следующие этапы: замес теста, раскатка, продольная резка, пропаривание, поперечная резка, жарка, охлаждение, фасовка сухих и жидких специй, упаковка вермишели."
Вася, ты где эту дурь прочитал про 3 дня? Сливочное и то намного дольше хранится, а в морозилке и вообще вечно.
Доширак как и другая лапша не жарится, а варится.