Роспотребнадзор ограничил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции

Роспотребнадзор с 17 ноября приостановил ввоз перца и гранатов из Турции, с 10 декабря - ввоз турецкого винограда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из документа, в период с 27 октября по 7 декабря экспертами ведомства было выявлено шесть видов пищевой сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана, которая содержала остаточные количества 12 пестицидов, 10 из которых не разрешены для применения в РФ.

"Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турецкой Республики и Исламской Республики Иран на территорию РФ небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17.11.2021 – ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с 02.12.2021 – ввоз перца иранского происхождения, с 10.12.2021 – ввоз винограда турецкого происхождения", - подчеркивается в сообщении.

В общей сложности к ввозу в РФ не допущено около 60 тысяч тонн турецкого винограда и более 10 тысяч тонн гранатов.

Также отмечается, что с октября 2021 года в Россию запрещен ввоз четырех видов пищевой продукции производства Китайской Народной Республики, в которой обнаружено ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои в количестве до 20% при нормативе менее 0,9%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 20.12.2021, 17:09
    Гость: Гугл знает всё!

    Если сливочное смешать с техническим пальмовым, то срок хранения будет как у молока из магазина, хоть полгода.

  3. 20.12.2021, 16:58
    Гость: Гугл знает всё!

    "Технология производства вермишели быстрого приготовления включает в себя следующие этапы: замес теста, раскатка, продольная резка, пропаривание, поперечная резка, жарка, охлаждение, фасовка сухих и жидких специй, упаковка вермишели."

  4. 20.12.2021, 16:13
    Гость: Время Ч.

    Вася, ты где эту дурь прочитал про 3 дня? Сливочное и то намного дольше хранится, а в морозилке и вообще вечно.

Все комментарии (23)
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