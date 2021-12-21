В России появился ГОСТ о срочном захоронении в братских могилах
МЧС России утвердило стандарт срочного захоронения тел погибших и умерших людей в военное и мирное время.
Так, согласно стандарту, возможные места для захоронений должны быть выбраны заранее. При этом следует учитывать градостроительные нормы, особенности рельефа, расстояние до жилых домов и водных ресурсов и другие показатели.
Отмечается, что размер земельного участка для захоронения определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, а также вместимости уже имеющихся кладбищ. При этом он не может превышать 40 гектаров. Согласно документу, допускаются как групповые (братские), так и индивидуальные захоронения.
Комплексы для захоронения урн с прахом погибших следует размещать на специально выделенных участках земли.
"Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами мест возможных захоронений на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения", — говорится в ГОСТе.
Документ также предусматривает создание запасов материалов, необходимых для срочного погребения погибших и заблаговременную организацию групп для выполнения таких работ.
Подобного рода документ появился в России впервые.
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