В России появился ГОСТ о срочном захоронении в братских могилах

09:40 21.12.2021

МЧС России утвердило стандарт срочного захоронения тел погибших и умерших людей в военное и мирное время.

Так, согласно стандарту, возможные места для захоронений должны быть выбраны заранее. При этом следует учитывать градостроительные нормы, особенности рельефа, расстояние до жилых домов и водных ресурсов и другие показатели.

Отмечается, что размер земельного участка для захоронения определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, а также вместимости уже имеющихся кладбищ. При этом он не может превышать 40 гектаров. Согласно документу, допускаются как групповые (братские), так и индивидуальные захоронения.

Комплексы для захоронения урн с прахом погибших следует размещать на специально выделенных участках земли.

"Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами мест возможных захоронений на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения", — говорится в ГОСТе.

Документ также предусматривает создание запасов материалов, необходимых для срочного погребения погибших и заблаговременную организацию групп для выполнения таких работ.

Подобного рода документ появился в России впервые.