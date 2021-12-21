Кадыров пригрозил Эрдогану ответом на открытие в Турции парка им. Дудаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал политику турецких властей, которые называют парки именем террористов и предоставляют убежище преступникам. В городе Корфезе открыли парк имени Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (признана террористической и запрещена в РФ).

«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной,— цитирует «Коммерсант» обращение главы Чечни в Telegram.— А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия».

Кадыров добавил, что логичным и политически зеркальным ответом на жест Турции могло бы стать увековечение в Грозном имени основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем. Сама же РПК в Турции считается террористической организацией.

«Обращаюсь и к Министерству иностранных дел Российской Федерации: нынешние действия турецких властей — это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры»,— написал глава Чечни.

Джохар Дудаев — генерал-майор авиации, возглавивший движение чеченских сепаратистов. Он стал первым президентом Чеченской Республики Ичкерия, признанной в России террористической организацией. 

В городе Кёрфез турецкой провинции Коджаели 10 декабря был торжественно открыт парк имени первого президента «Ичкерии» Джохара Дудаева, на счету которого многие тысячи русских жизней.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.12.2021, 09:57
    Гость: Влад

    Пардон, продолжу. . Или он запамятовал, что воевал в свою бытность как раз в отряде Дудаева? Память отшибло? Или не его отец был правой рукой Дудаева до тех пор, пока они не рассорились? Удивительная вещь всё таки эта память. А памятник убийцам русских в Чечне - это кому стоит? Или это "другое"?

  3. 22.12.2021, 09:29
    Гость: Рабинович

    Потому что при Джохаре чеченцы в Дагестан не лезли.
    Проблемы там начались позже, в 1999.

  4. 22.12.2021, 09:25
    Гость: Влад

    Удивительные дела творятся в государстве, где есть как бы единственный президент и есть как бы МИД. Но почему-то региональный князёк берёт на себя смелость выступать на международной арене. Уж не кадырову говорить про терроризм. Или он запамятовал, что воевал в сво

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