Кадыров пригрозил Эрдогану ответом на открытие в Турции парка им. Дудаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал политику турецких властей, которые называют парки именем террористов и предоставляют убежище преступникам. В городе Корфезе открыли парк имени Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (признана террористической и запрещена в РФ).
«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной,— цитирует «Коммерсант» обращение главы Чечни в Telegram.— А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия».
Кадыров добавил, что логичным и политически зеркальным ответом на жест Турции могло бы стать увековечение в Грозном имени основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем. Сама же РПК в Турции считается террористической организацией.
«Обращаюсь и к Министерству иностранных дел Российской Федерации: нынешние действия турецких властей — это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры»,— написал глава Чечни.
Джохар Дудаев — генерал-майор авиации, возглавивший движение чеченских сепаратистов. Он стал первым президентом Чеченской Республики Ичкерия, признанной в России террористической организацией.
В городе Кёрфез турецкой провинции Коджаели 10 декабря был торжественно открыт парк имени первого президента «Ичкерии» Джохара Дудаева, на счету которого многие тысячи русских жизней.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эрдогану совершенно плевать на Кадырова.
Пардон, продолжу. . Или он запамятовал, что воевал в свою бытность как раз в отряде Дудаева? Память отшибло? Или не его отец был правой рукой Дудаева до тех пор, пока они не рассорились? Удивительная вещь всё таки эта память. А памятник убийцам русских в Чечне - это кому стоит? Или это "другое"?
Потому что при Джохаре чеченцы в Дагестан не лезли.
Проблемы там начались позже, в 1999.
Удивительные дела творятся в государстве, где есть как бы единственный президент и есть как бы МИД. Но почему-то региональный князёк берёт на себя смелость выступать на международной арене. Уж не кадырову говорить про терроризм. Или он запамятовал, что воевал в сво
Дагестан - это Чечня!