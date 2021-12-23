Артемий Лебедев вызван к следователю из-за нецензурных публикаций о святых
Дизайнер Артемий Лебедев был вызван к следователям для беседы о его публикациях в интернете, касающихся святых мощей.
В своем Телеграм-канале он в крайне нецензурной форме раскритиковал как поклоняющихся святым людей, так и самих святых, в том числе Сергия Радонежского. Также он нецензурно раскритиковал людей за «желание поклониться мертвому менеджеру», то есть почтить память таких лидеров как Владимир Ленин, Ким Ир Сен или Мао Цзедун, пишет Regnum.
Позднее Лебедев также опубликовал в своем телеграм-канале копию вызова в Следственный комитет. Согласно повестке, блогер опубликовал в Сети «нецензурные высказывания о святых мощах».
В ответ Лебедев также раскритиковал само ведомство и работающих в нем людей за вызов, используя непечатные выражения.
Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что высказывания Лебедева о мощах святых необходимо проверить на предмет оскорбления чувств верующих.
«Исходя из существующего по российскому законодательству запрета оскорблять чувства верующих людей, убежден, что сказанное блогером Артемием Лебедевым преступно и нравственно неприемлемо. Преподобный Сергий Радонежский, память которого унижена отвратительными словами Лебедева, не просто святой Русской Церкви. Это тот, кого можно назвать отцом российской государственности, человек благодаря которому Русь избавилась от зависимости и обрела суверенитет. <...> Артемий Лебедев, как мне представляется, возомнил, что он существует вне правового поля России, в своей собственной реальности, где можно издеваться над историей нашей страны, высмеивать ее культуру, историю, плевать на могилы великих людей России. Надеюсь, что подобные заявления вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами», - написал Кипшидзе.
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Родился 13 февраля 1975 года в Москве[2], в семье писательницы Татьяны Толстой и филолога-классика Андрея Лебедева[2], сына генерал-полковника В. Я. Лебедева. Учился в московских школах № 274, 583, но в 1989 году вместе с родителями переехал в американский город Балтимор, где Татьяна Толстая преподавала русскую литературу. Там он год проучился в средней школе Парквиля (англ.) и после вернулся в СССР, оставив родителей[2].После школы поступил на факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Выбрал факультет журналистики потому, что там был низкий проходной балл, но на лекции не ходил и был отчислен со второго курса[2].
В любом тексте можно при желании найти кучу глубоких смыслов, хотя там может быть просто банальное безответственное сотрясание воздуха.
44. Я же говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за тех, кто гонит вас.
Ну да, напали фашисты на Россию и стали гнать людей в рабство в Германию. Любить фашистов?
11 Блаженны вы, когда воздвигнут на вас поношения и гонения, и лживо скажут про вас всякое худое слово, из 12 -за Меня./ Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах! Так ведь гнали пророков, что были прежде вас.
44. Я же говорю вам: любите врагов ваших и молитесь за тех, кто гонит вас,
45 чтобы стать вам детьми Отца вашего, Который на небесах; ибо Он являет солнце Свое над злыми и добрыми, и посылает дождь для праведных и неправедных.
46 Ведь если вы будете любить тех, кто вас любит, какая у вас заслуга? Разве мытари не делают того же?
47 И если вы дружелюбны только со своими, что в том особенного? Разве язычники не делают того же?
48 А вы будьте совершенны, как совершен Отец ваш Hебесный.
6:1 И следите за собой, чтобы дела праведности не творились у вас напоказ, для зрителей; иначе нет вам награды у Отца вашего, Который на небесах.
мне почему-то его не жалко - п-р по жизни и по ориентации - я бы еще и язык вырвал - не умеет пользоваться - изрыгвет непотребное.
гундяев, погрязший в роскоши и золоте не оскорбляет чувств верующих?