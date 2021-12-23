Артемий Лебедев вызван к следователю из-за нецензурных публикаций о святых

17:46 23.12.2021

Дизайнер Артемий Лебедев был вызван к следователям для беседы о его публикациях в интернете, касающихся святых мощей.

В своем Телеграм-канале он в крайне нецензурной форме раскритиковал как поклоняющихся святым людей, так и самих святых, в том числе Сергия Радонежского. Также он нецензурно раскритиковал людей за «желание поклониться мертвому менеджеру», то есть почтить память таких лидеров как Владимир Ленин, Ким Ир Сен или Мао Цзедун, пишет Regnum.

Позднее Лебедев также опубликовал в своем телеграм-канале копию вызова в Следственный комитет. Согласно повестке, блогер опубликовал в Сети «нецензурные высказывания о святых мощах».

В ответ Лебедев также раскритиковал само ведомство и работающих в нем людей за вызов, используя непечатные выражения.

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что высказывания Лебедева о мощах святых необходимо проверить на предмет оскорбления чувств верующих.

«Исходя из существующего по российскому законодательству запрета оскорблять чувства верующих людей, убежден, что сказанное блогером Артемием Лебедевым преступно и нравственно неприемлемо. Преподобный Сергий Радонежский, память которого унижена отвратительными словами Лебедева, не просто святой Русской Церкви. Это тот, кого можно назвать отцом российской государственности, человек благодаря которому Русь избавилась от зависимости и обрела суверенитет. <...> Артемий Лебедев, как мне представляется, возомнил, что он существует вне правового поля России, в своей собственной реальности, где можно издеваться над историей нашей страны, высмеивать ее культуру, историю, плевать на могилы великих людей России. Надеюсь, что подобные заявления вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами», - написал Кипшидзе.