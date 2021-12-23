Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

Владимир Путин 23 декабря проводит пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы журналистов. Мероприятие проходит в Манеже, на него приглашены 507 представителей российских и зарубежных СМИ. В этом году из-за коронавируса аккредитация проходила по-новому: пресс-служба Кремля сама приглашала журналистов. В прошлом году пресс-конференция продолжалась 4 часа 29 минут, президент ответил на 68 вопросов, напоминает "Интерфакс".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.12.2021, 16:39
    Гость: Кстати...

    Американская пресс-конференция:
    - Задаешь вопрос, потом тебе отвечают.
    Израильская:
    - Задаешь вопрос, потом тебе задают вопрос.
    Русская:
    - Задаешь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты козел.

  4. 23.12.2021, 16:04
    Гость: Брэхня!

    Тугодумных тварей с "цивилизованными" мозгами предупредили ясно, доходчиво и прямо в лоб, а смеяться будут на том свете.

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Жертвы цифрового насилия
Мошенничество на крови: Зеленский хочет обмануть мир «референдумом», чтобы не выполнять украинские обязательства?
Ермак – оккупант, Тамерлан – освободитель?
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В Евросоюзе ответили на предложения России по гарантиям безопасности
Избранное
«Нужно убрать коронавирусный психоз»: 1 сентября сулит сплошные проблемы
Ермен Ержанов прорвался сквозь санитарные кордоны в Москву после распада «Адаптации»
Горан Брегович, Эмир Кустурица и Гарик Сукачев, 26 августа, Music Media Dome
«Что прячут господа демократы и либералы от глаз народа и исследователей, но регулярно вбрасывают термин "сталинские репрессии" и приводят страшные цифры как страшное пугало?»
В армии говорят «нет» коронавирусной инфекции
Марсоход Perseverance прислал первую 360-градусную панораму Марса
«Эта ситуация провоцирует социальный взрыв»: что готовят храмоборцы в Чите
Мастера на все руки: военнослужащие продемонстрировали кулинарные навыки на конкурсе «Армейский запас-2021»
Шпинат. Почему это растение - настоящая кладезь витаминов?
Невероятная Ольга Кабо
Как царь Николай I боролся с панславизмом