Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция

12:28 23.12.2021

Владимир Путин 23 декабря проводит пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы журналистов. Мероприятие проходит в Манеже, на него приглашены 507 представителей российских и зарубежных СМИ. В этом году из-за коронавируса аккредитация проходила по-новому: пресс-служба Кремля сама приглашала журналистов. В прошлом году пресс-конференция продолжалась 4 часа 29 минут, президент ответил на 68 вопросов, напоминает "Интерфакс".