Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Владимир Путин 23 декабря проводит пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы журналистов. Мероприятие проходит в Манеже, на него приглашены 507 представителей российских и зарубежных СМИ. В этом году из-за коронавируса аккредитация проходила по-новому: пресс-служба Кремля сама приглашала журналистов. В прошлом году пресс-конференция продолжалась 4 часа 29 минут, президент ответил на 68 вопросов, напоминает "Интерфакс".
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Почистить свою обувь...
Американская пресс-конференция:
- Задаешь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильская:
- Задаешь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русская:
- Задаешь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты козел.
Разговаривает со своим народом, как с дурачками, которые ничего не знают.
Тугодумных тварей с "цивилизованными" мозгами предупредили ясно, доходчиво и прямо в лоб, а смеяться будут на том свете.
Вы заработали уши от мёртвого осла!