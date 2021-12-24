«Наглый цинизм!»: о премиях, под шумок оформленных чиновникам

Как вы думаете, кого в России надо материально мотивировать просто для выполнения своей работы? Не за выдающиеся достижения. Не за прорывы и рывки, а за обычное выполнение функциональных обязанностей? Удивил вопрос? Ответ ещё больше удивит своим наглым цинизмом

Оказывается, что нанятый на работу чиновник должен получать не только зарплату, но и мотивирующие выплаты. Просто за то, что он – этот "слуга народа" выполняет свои функциональные обязанности.

Мотивировать тех, кого содержат налогоплательщики, у которых средняя зарплата как минимум в пять раз ниже доходов "слуг народа", на мой взгляд, серьёзный перебор. И ладно бы мотивировали тех, кто показал на госслужбе выдающиеся достижения. Нет, речь об элементарном исполнении своих обязанностей.

Госдума "в полной тишине" и без привлечения внимания одобрила в третьем чтении законопроект, который упрощает порядок выплаты премий федеральным госслужащим. Законопроект, внесённый правительством, разрешает премировать чиновников, ещё раз подчеркну, не только за эффективную работу, но и просто за её выполнение. Цитата по ТАСС: одобренные поправки "позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение гражданскими служащими отдельных заданий, характеризующихся критериями особой важности и сложности, но и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей".

"К сожалению, это не просто премия, которая должна стимулировать людей лучше работать, а я бы назвал это сословной выплатой, потому что чиновники у нас постепенно превращаются в некий сословный класс, который нужно кормить, который нужно поощрять, – подчеркнул в беседе с Царьградом политолог Георгий Фёдоров. – Просто само нахождение в чиновничестве, оно позволяет людям решать свои какие-то социальные и иные задачи. И в этом отношении власть, к сожалению, делает всё для того, чтобы этот сословный класс сделать привилегированным классом, и, соответственно, этими выплатами она легализует повышение доходов массово и, так скажем, легально на уровне от нижнего до самого высокого".

Закон, одобренный парламентом, будет исполнен за счёт федерального бюджета, то есть за наш с вами счёт. У государства нет иных денег, кроме денег налогоплательщиков – граждан и бизнеса. Циничное решение, на мой взгляд. Росстат сообщает, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России в 2021 году составила почти 59 тысяч рублей. Однако когда граждане слышат эти бравурные рапорты, то кроме негативной реакции они ничего не вызывают. Потому что все понимают, что в эти якобы "средние" 59 тысяч входит зарплата как простого человека, так и главы "Газпрома" Миллера или возглавляющего ВТБ Костина, а также других олигархов с приставкой "гос-" и без неё.

Почти 20 миллионов не живут, а существуют на доходы ниже физиологического выживания. Две трети соотечественников испытывают финансовые трудности от зарплаты до зарплаты. И в этой ситуации повышать премии на мотивацию?! Даже от росстатовской средней зарплаты доходы чиновников выше почти в пять раз. Я молчу про откаты, взятки, золотые унитазы, миллионы наличными, недвижимость в России и за границей, которую им по очень странным причинам разрешают иметь.

"Я думаю, что они просто потеряли ориентиры. Желание узкой группы, так скажем, решающих людей закуклиться и самим себе раздавать деньги, блага, и прочее – это в мировой истории в разных странах повторяется каждый раз, – поделился своей позицией член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП России Дмитрий Любомудров. – И каждый раз эти люди завинчивают крышку изнутри и включают огонь под котлом. Ведёт это всегда к социальному взрыву, после чего, как в романе у Стругацких, Кадавр взорвался. К сожалению, убедить их ни в чём нельзя. Только народное возмущение и, так скажем, неприятие их всех как социальной группы, как чиновничества в целом, как "Единой России", например, как правящей партии, отрезвит их и покажет им их должное место в нашем обществе. Сами они, к сожалению, не успокоятся. Увы".

Стимулировать и мотивировать необходимо, но за реальные достижения, а не протирание штанов и юбок. Их же и раньше мотивировали.

Ещё три года назад министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на эти цели будет выделено 630 млрд рублей. Того же функционера Силуанова не назовёшь нуждающимся – в месяц он получает 2 млн рублей. Да и зарплаты других федеральных чиновников, которые превышают 200 тысяч, нельзя назвать копеечными доходами.

Напомню, что, согласно закону "О государственной гражданской службе России", денежное содержание госслужащего состоит из суммы окладов (должностной плюс оклад за чин согласно иерархии), а также ежемесячных и иных дополнительных выплат. К дополнительным выплатам как раз и относят материальное поощрение и денежное стимулирование.

"Деньги надо куда-то девать. Вы прекрасно понимаете, что перераспределение денежных средств должно быть чем-то обусловлено, поэтому в данном случае премирование может рассматриваться одним из таких факторов, как основание для перераспределения денежных средств, – добавил доцент Финансового университета при правительстве России Наталья Оганова. – Но тут мы с вами можем только констатировать – вы же прекрасно понимаете, что, находясь у власти, можно придумать любой нормативно-правовой акт, который делает правильную подводку к ситуации".

Я знаю массу людей, которые занимают государственные должности, действительно служат народу и Отечеству. Однако я знаю и тех, кого хватают за руку, но десятилетиями их криминальные деяния никем не замечались. Они владеют активами, которые стоят сотни и сотни миллионов. У них в домах и квартирах находят миллионы долларов, евро, фунтов. Они передвигаются на личных авто класса "де-люкс". И тишина.

Понятно, что до поры до времени подобное может происходить. Любого из них держат на манке. Эксперты оценивают, что только на госзакупках "откаты" составляют 6,6 трлн рублей. В среднем каждый пятый рубль идёт на взятки. Вот эти чиновники – самая настоящая гниль, которая ставит под сомнение будущее страны. Никаких внешних врагов не надо – достаточно этих дельцов, которые могут разложить наше государство изнутри. А это уже недопустимая ситуация.