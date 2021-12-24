Осквернившему стенд памяти ветеранов блогеру дали 4 года колонии
19-летней блогер Матвей Юферов получил 4 года колонии общего режима за осквернение стенда памяти ветерану Великой Отечественной войны.
В частности, Мосгорсуд признал его виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
Приговор также предусматривает лишение права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, сроком на пять лет.
«Установлено, что ночью 25 ноября 2021 года, Юферов, находясь на объекте мемориального значения – Аллея славы ветеранов Великой Отечественной войны – жителей района Измайлово г. Москвы, расположенной на Измайловском бульваре, совершил действия, оскорбляющие память защитников Отечества, унижающие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, - осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, награжденному Орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе «За оборону Москвы». Свои преступные действия он снял на камеру мобильного телефона, после чего разместил в социальной сети», - говорится в сообщении прокураторы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
грозит Украине лишить ее государственности
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вы что, выпили уже...
украина Окупированная территория, у нее нет никакой "государственности".
этому человекообразному.
Ты россиян с французами не путай, где ни одни духи , заметь - Французские, нифига не помогают, аж глаза режет, ну а это чмо - мало получил, мало!
Вот и посмотрите на блогеров, паршивые «новостишки» которых мы иногда просматриваем..((, да и делайте выводы, так как солидным изданиям ( среди них тоже есть - откровенная гадость ( мк и..)) а не чмошникам как на фото..((!
Но ведь он может и не выйти из этой тюрьмы,если найдутся заинтересованные люди.
Мало!