«Росатом» планирует собирать батарейки в отделениях «Почты России»
ФГУП «Федеральный экологический оператор (ФЭО, входит в «Росатом») хочет 1 марта начать самостоятельно собирать старые батарейки у населения, пишет газета «КоммерсантЪ».
В частности, ФЭО предлагает лишить импортеров батареек права их собирать, транспортировать и утилизировать. В этом случае контейнеры для сбора батареек исчезнут из магазинов, а новой базой их сбора предлагается сделать отделения "Почти России".
С 1 марта 2022 года, согласно закону "Об отходах производства и потребления" ФЭО останется единственным оператором, у которого будет право на утилизацию токсичных отходов, в том числе бытовых батареек. Предполагается, что импортеры будут заключать прямой договор с оператором на сбор и утилизацию и оплачивать его услуги.
Представители самой "Почты России" заявили, что данная инициатива "Росатома" находится на начальной связи обсуждения.
В свою очередь, представители торговых сетей выразили надежду, что они смогут продолжить реализацию своих проектов по сбору батареек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что так приемщик стоит, из рук в руки берёт? или автомат считает?
Брехня.
Принимать принимают.
У нас в домах культуры администрация областная установила емкости в виде цилиндров, год назад ещё.
"есть вероятность получить химические ожоги."
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скоро милая твоему сердцу западная украина вместе с населяющими ее хохлами превратится в бутылочное стекло, поэтому совсем не имеет значения, если кто-то из тамошних скакуасов и обожжется чем-то.
Пусть макулатуру собирают. Помню в школьные годы в(на) Западной Украине собирали металлолом и при поиске регулярно натыкались на боеприпасы времён ВОВ. Студентам и детям этим лучше не заниматься. Что касается батареек и аккумуляторов, то есть вероятность получить химические ожоги.
— Вот не пойму… Почему при Сталине ракетами занимался ракетчик Королев, а не журналист-неудачник? А, скажем, атомным проектом рулил талантливый физик Курчатов, а не выскочка-киндерсюрприз? А министром обороны почему-то был профессиональный военный, а не бывший строитель…
— Это тиран так куражился над страной.
Не ходите, нет смысла. Я с позднесоветских времён наблюдаю за этим процессом и до сих пор нигде не принимали отработанные батарейки. Правда, в одном маленьком магазинчике радиоэлектроники лет 15 стоит коробка для сбора старых батареек (реально периодически набивается доверху), но это скорее используется как реклама, чтобы было больше посетителей.