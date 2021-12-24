«Росатом» планирует собирать батарейки в отделениях «Почты России»

ФГУП «Федеральный экологический оператор (ФЭО, входит в «Росатом») хочет 1 марта начать самостоятельно собирать старые батарейки у населения, пишет газета «КоммерсантЪ».

В частности, ФЭО предлагает лишить импортеров батареек права их собирать, транспортировать и утилизировать. В этом случае контейнеры для сбора батареек исчезнут из магазинов, а новой базой их сбора предлагается сделать отделения "Почти России".

С 1 марта 2022 года, согласно закону "Об отходах производства и потребления" ФЭО останется единственным оператором, у которого будет право на утилизацию токсичных отходов, в том числе бытовых батареек. Предполагается, что импортеры будут заключать прямой договор с оператором на сбор и утилизацию и оплачивать его услуги. 

Представители самой "Почты России" заявили, что данная инициатива "Росатома" находится на начальной связи обсуждения.

В свою очередь, представители торговых сетей выразили надежду, что они смогут продолжить реализацию своих проектов по сбору батареек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.12.2021, 14:32
    Гость: Гы-гы- «ВкусВилл» (не более десяти штук за раз)

    Что так приемщик стоит, из рук в руки берёт? или автомат считает?
    Брехня.
    Принимать принимают.

    У нас в домах культуры администрация областная установила емкости в виде цилиндров, год назад ещё.

  2. 24.12.2021, 14:15
    Гость: личный опыт

    "есть вероятность получить химические ожоги."
    ---------------
    скоро милая твоему сердцу западная украина вместе с населяющими ее хохлами превратится в бутылочное стекло, поэтому совсем не имеет значения, если кто-то из тамошних скакуасов и обожжется чем-то.

  3. 24.12.2021, 13:32
    Гость: Нэма дурных!

    Пусть макулатуру собирают. Помню в школьные годы в(на) Западной Украине собирали металлолом и при поиске регулярно натыкались на боеприпасы времён ВОВ. Студентам и детям этим лучше не заниматься. Что касается батареек и аккумуляторов, то есть вероятность получить химические ожоги.

  4. 24.12.2021, 13:21
    Гость: «Росатом» планирует собирать батарейки...

    — Вот не пойму… Почему при Сталине ракетами занимался ракетчик Королев, а не журналист-неудачник? А, скажем, атомным проектом рулил талантливый физик Курчатов, а не выскочка-киндерсюрприз? А министром обороны почему-то был профессиональный военный, а не бывший строитель…
    — Это тиран так куражился над страной.

  5. 24.12.2021, 13:20
    Гость: Нэма дурных!

    Не ходите, нет смысла. Я с позднесоветских времён наблюдаю за этим процессом и до сих пор нигде не принимали отработанные батарейки. Правда, в одном маленьком магазинчике радиоэлектроники лет 15 стоит коробка для сбора старых батареек (реально периодически набивается доверху), но это скорее используется как реклама, чтобы было больше посетителей.

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