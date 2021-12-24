«Росатом» планирует собирать батарейки в отделениях «Почты России»

09:35 24.12.2021

ФГУП «Федеральный экологический оператор (ФЭО, входит в «Росатом») хочет 1 марта начать самостоятельно собирать старые батарейки у населения, пишет газета «КоммерсантЪ».

В частности, ФЭО предлагает лишить импортеров батареек права их собирать, транспортировать и утилизировать. В этом случае контейнеры для сбора батареек исчезнут из магазинов, а новой базой их сбора предлагается сделать отделения "Почти России".

С 1 марта 2022 года, согласно закону "Об отходах производства и потребления" ФЭО останется единственным оператором, у которого будет право на утилизацию токсичных отходов, в том числе бытовых батареек. Предполагается, что импортеры будут заключать прямой договор с оператором на сбор и утилизацию и оплачивать его услуги.

Представители самой "Почты России" заявили, что данная инициатива "Росатома" находится на начальной связи обсуждения.

В свою очередь, представители торговых сетей выразили надежду, что они смогут продолжить реализацию своих проектов по сбору батареек.