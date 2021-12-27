Матвиенко заявила о необходимости вакцинировать 100% россиян

15:27 27.12.2021

В России для достижения коллективного иммунитета от коронавируса нужна стопроцентная вакцинация граждан. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

«Мы должны достичь коллективного иммунитета. Для этого нужна стопроцентная вакцинация наших граждан», — сказала спикер Совфеда.

Спикер Совфеда также подчеркнула, что ситуация с COVID-19 выровнилась: «Нельзя сказать, что ситуация с COVID-19 безоблачная, но все-таки она стабильная». По ее словам, это произошло благодаря активной вакцинации в ноябре и декабре.

Президент РФ Владимир Путин во время своей большой конференции отметил, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса очень низок и нужно поднять этот показатель до 80%. 24 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в РФ уже превысил 60%.