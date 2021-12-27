Матвиенко заявила о необходимости вакцинировать 100% россиян
В России для достижения коллективного иммунитета от коронавируса нужна стопроцентная вакцинация граждан. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции.
«Мы должны достичь коллективного иммунитета. Для этого нужна стопроцентная вакцинация наших граждан», — сказала спикер Совфеда.
Спикер Совфеда также подчеркнула, что ситуация с COVID-19 выровнилась: «Нельзя сказать, что ситуация с COVID-19 безоблачная, но все-таки она стабильная». По ее словам, это произошло благодаря активной вакцинации в ноябре и декабре.
Президент РФ Владимир Путин во время своей большой конференции отметил, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса очень низок и нужно поднять этот показатель до 80%. 24 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в РФ уже превысил 60%.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что это за вакцины такие, которые требуют ещё кучу определённых условий?
Подано 440 патентов в области борьбы с COVID19. Попову ( роспотребнадзор ) издающую указы о вакцинации уже прищучили. Она девятая по списку авторов в одном из патентов ( Кови-вак , если не ошибаюсь ). Авторы в течении 5 лет получают процент за использование изобретения. Вот и весь секрет. " Люди " согласовавшие этот процент, сами понимаете тоже не альтруисты. Вот вся эта компания и квакает имея личный интерес в вакцинации и получении авторского вознаграждения. Это для гражданина она бесплатна ( пока ), а для бюджета гигантские деньги, которые потом легко возвращаются сборами и налогами с тех же граждан.
У них все ради их бизнеса.
Секретарь машинистка в торгпредствах СССР за рубежом. По совместительстве внештатный сотрудник КГБ.
доктора Менгеле оборзели! Даже Валька-стакан стала вирусолгом! Ещё один Диплом на станции метро купила.....