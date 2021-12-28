Telegram назвали «главным алкомаркетом» черного рынка

Фото с сайта Pixabay.com

Оборот теневого рынка продажи алкоголя в Сети впервые с 2019 года вырос на 266 миллионов рублей и достиг значения в 2,75 миллиарда рублей. Нелегальные продавцы спиртных напитков уходят в Telegram, поскольку с открытыми сайтами в интернете борется Роскомнадзор. Об этом рассказали эксперты Group-IB.

Причинами они назвали как растущую популярность дистанционных покупок, так и подорожание спиртного. Всего незаконной торговлей алкоголем в обход законодательства в стране занимается порядка трех тысяч онлайн-ресурсов — сайтов, каналов в мессенджерах и групп в социальных сетях.

Аналитики Group-IB сообщили, что главным алкомессенджером стал Telegram, где число профильных каналов, предлагающих приобретение и доставку спиртных напитков, увеличилось в 2,5 раза за 2021 год. Также на помощь нелегальным продавцам алкоголя перед новогодними праздниками пришли алкоботы, рассказали в Group-IB.

В минувшие два года нелегальный рынок алкоголя в интернете держался на отметке в 2,5 миллиарда рублей, однако в этом году вырос в цене в связи с подорожанием алкогольных напитков на 2,46% и популярностью онлайн-покупок из-за пандемии.

За первые 11 месяцев 2021 года количество запросов «купить алкоголь с доставкой» в «Яндексе» увеличилось вдвое — до 108 тысяч, следует из данных Group-IB. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.12.2021, 23:20
    Гость: Бобер

    Главным на рынке алкоголя является алкопотребитель. Кстати это силовики, именно они вынуждены все время пить, чтоб давить совесть и забывать об унижениях перед начальством. Они также частые герои кабацких разборок.
    Остальных призываю не пить, или почти не пить, и здоровье сбережете от всей этой бормотухи, и всяким женам депутатов меньше денег отдадите.

  2. 28.12.2021, 18:09
    Гость: tot64

    Смешно читать подобный бред.
    Это что за страна такая, где мимо рук государства проходят такие обороты продовольствия и напитков, тем более алкоголя. Это что за сложность такая для налоговика заказать по этим самым "каналам " пойло , а зетем и взять за причиндалы и самого продавца? Они не знают как это делается технически? Не умеют пользоваться компьютером ?
    Бредятина да и только.

  4. 28.12.2021, 17:16
    Гость: g

    Оборот теневого рынка
    -
    это Свободный Рынок, а не "теневой".
    такой, какой он Должен Быть.
    Левые всем десятками лет пудрят мозги своим новоязом.

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