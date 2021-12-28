Telegram назвали «главным алкомаркетом» черного рынка
Оборот теневого рынка продажи алкоголя в Сети впервые с 2019 года вырос на 266 миллионов рублей и достиг значения в 2,75 миллиарда рублей. Нелегальные продавцы спиртных напитков уходят в Telegram, поскольку с открытыми сайтами в интернете борется Роскомнадзор. Об этом рассказали эксперты Group-IB.
Причинами они назвали как растущую популярность дистанционных покупок, так и подорожание спиртного. Всего незаконной торговлей алкоголем в обход законодательства в стране занимается порядка трех тысяч онлайн-ресурсов — сайтов, каналов в мессенджерах и групп в социальных сетях.
Аналитики Group-IB сообщили, что главным алкомессенджером стал Telegram, где число профильных каналов, предлагающих приобретение и доставку спиртных напитков, увеличилось в 2,5 раза за 2021 год. Также на помощь нелегальным продавцам алкоголя перед новогодними праздниками пришли алкоботы, рассказали в Group-IB.
В минувшие два года нелегальный рынок алкоголя в интернете держался на отметке в 2,5 миллиарда рублей, однако в этом году вырос в цене в связи с подорожанием алкогольных напитков на 2,46% и популярностью онлайн-покупок из-за пандемии.
За первые 11 месяцев 2021 года количество запросов «купить алкоголь с доставкой» в «Яндексе» увеличилось вдвое — до 108 тысяч, следует из данных Group-IB.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Главным на рынке алкоголя является алкопотребитель. Кстати это силовики, именно они вынуждены все время пить, чтоб давить совесть и забывать об унижениях перед начальством. Они также частые герои кабацких разборок.
Остальных призываю не пить, или почти не пить, и здоровье сбережете от всей этой бормотухи, и всяким женам депутатов меньше денег отдадите.
Смешно читать подобный бред.
Это что за страна такая, где мимо рук государства проходят такие обороты продовольствия и напитков, тем более алкоголя. Это что за сложность такая для налоговика заказать по этим самым "каналам " пойло , а зетем и взять за причиндалы и самого продавца? Они не знают как это делается технически? Не умеют пользоваться компьютером ?
Бредятина да и только.
Пора вводить "сухой закон".
Оборот теневого рынка
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это Свободный Рынок, а не "теневой".
такой, какой он Должен Быть.
Левые всем десятками лет пудрят мозги своим новоязом.
Зато какая бравурная статистика - потребление алкоголя в РФ снизилось на 42%.