Telegram назвали «главным алкомаркетом» черного рынка

15:08 28.12.2021

Оборот теневого рынка продажи алкоголя в Сети впервые с 2019 года вырос на 266 миллионов рублей и достиг значения в 2,75 миллиарда рублей. Нелегальные продавцы спиртных напитков уходят в Telegram, поскольку с открытыми сайтами в интернете борется Роскомнадзор. Об этом рассказали эксперты Group-IB.

Причинами они назвали как растущую популярность дистанционных покупок, так и подорожание спиртного. Всего незаконной торговлей алкоголем в обход законодательства в стране занимается порядка трех тысяч онлайн-ресурсов — сайтов, каналов в мессенджерах и групп в социальных сетях.

Аналитики Group-IB сообщили, что главным алкомессенджером стал Telegram, где число профильных каналов, предлагающих приобретение и доставку спиртных напитков, увеличилось в 2,5 раза за 2021 год. Также на помощь нелегальным продавцам алкоголя перед новогодними праздниками пришли алкоботы, рассказали в Group-IB.

В минувшие два года нелегальный рынок алкоголя в интернете держался на отметке в 2,5 миллиарда рублей, однако в этом году вырос в цене в связи с подорожанием алкогольных напитков на 2,46% и популярностью онлайн-покупок из-за пандемии.

За первые 11 месяцев 2021 года количество запросов «купить алкоголь с доставкой» в «Яндексе» увеличилось вдвое — до 108 тысяч, следует из данных Group-IB.