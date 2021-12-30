Силуанов пообещал не повышать налоги три года

17:03 30.12.2021

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России в ближайшие три года не будут повышаться ставки налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«А что будет дальше, в трехлетке? Мы не планируем какие-либо здесь новации, повышения ставок, будь то ставки налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС», — приводит его слова телеканал «России-24».

В том же интервью Силуанов подчеркнул, что повышение НДФЛ для россиян с доходами свыше 5 млн рублей с 13% до 15% с 2021 года позволило собрать больше налогов, чем ожидалось изначально.

Министр финансов не раз обещал не повышать налоги, последний раз в октябре, а до того — ровно год назад. Но одновременно в кабмине возникают идеи повышенного налогообложения отдельных компаний (недоинвестирующих), а Минфин их прорабатывает.

Также Антон Силуанов отметил, что правительство не допустит неплатежеспособности «Роснано» (о проблемах госкомпании мы рассказывали здесь) и констатировал, что отключение России от SWIFT повлечет вынужденный отказ Европы от российских товаров.