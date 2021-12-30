Силуанов пообещал не повышать налоги три года

Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России в ближайшие три года не будут повышаться ставки налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«А что будет дальше, в трехлетке? Мы не планируем какие-либо здесь новации, повышения ставок, будь то ставки налога на доходы физических лиц, будь то ставки налога на прибыль, НДС», — приводит его слова телеканал «России-24».

В том же интервью Силуанов подчеркнул, что повышение НДФЛ для россиян с доходами свыше 5 млн рублей с 13% до 15% с 2021 года позволило собрать больше налогов, чем ожидалось изначально.

Министр финансов не раз обещал не повышать налоги, последний раз в октябре, а до того — ровно год назад. Но одновременно в кабмине возникают идеи повышенного налогообложения отдельных компаний (недоинвестирующих), а Минфин их прорабатывает.

Также Антон Силуанов отметил, что правительство не допустит неплатежеспособности «Роснано» (о проблемах госкомпании мы рассказывали здесь) и констатировал, что отключение России от SWIFT повлечет вынужденный отказ Европы от российских товаров.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.12.2021, 20:31
    Гость: Евгений В.

    Или шах, или ишак. А фразеология какая новая у этих Силуановых выработалась? "ПООБЕЩАЛ". Их хозяин многое наобещал, уже 20 лет обещает, целая коллекция таких обещаний, целое новое поколение выросло. И где эти обещания? Вся их работа состоит не из конкретных дел, хоть чем то улучшающих ситуацию в стране, а, по примеру хозяина, из придумывая очередных пустых прожектерских обещаний. А причина только в том, что они, как и их хозяин, все никчемные и ни как не соответствуют занимаемым высоким должностям. Они как клещи, как паразиты, как вирус впились в тело России.

  3. 30.12.2021, 19:27
    Гость: ага

    Вроде новый год, а не первое апреля. "Новый год к нам мчится, скоро все случится. Нас опять обману , ничего нам не дадут". А если обманет , то что он себе откусит? Правильно! Откусит кусок общего "пирога" отправит в ФРС.

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