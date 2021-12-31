Путин и Байден обменялись серьезными предупреждениями

10:04 31.12.2021

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был серьезным, деловым и содержательным. Об этом заявил помощник главы России Юрий Ушаков. По его словам, президенты увидели возможность прогресса на предстоящих переговорах, но также обнаружили аспекты, по которым достичь соглашения, вероятно, не получится, пишет РБК.

Джо Байден дал понять, что Вашингтон в случае вторжения России на Украину примет решительные меры, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американский президент подчеркнул, что «значительного прогресса на переговорах [по безопасности] можно будет достичь лишь при деэскалации ситуации». Байден также поддержал проведение двусторонних консультаций по стратегической стабильности.

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, Джо Байден в разговоре упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы страны Запада введут против России «масштабные санкции по линии экономической, финансовой, в военной сфере». «Но президент (России.— ред.) сразу же отреагировал на это тем, что если все-таки Запад решится ввести эти упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами, и будет нанесен серьезный ущерб отношениям России с Западом вообще»,— приводит слова Ушакова «Коммерсант». Он добавил, что президент США не уточнял, какие именно действия Москвы могут привести к санкциям.