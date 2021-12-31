Путин и Байден обменялись серьезными предупреждениями
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был серьезным, деловым и содержательным. Об этом заявил помощник главы России Юрий Ушаков. По его словам, президенты увидели возможность прогресса на предстоящих переговорах, но также обнаружили аспекты, по которым достичь соглашения, вероятно, не получится, пишет РБК.
Джо Байден дал понять, что Вашингтон в случае вторжения России на Украину примет решительные меры, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американский президент подчеркнул, что «значительного прогресса на переговорах [по безопасности] можно будет достичь лишь при деэскалации ситуации». Байден также поддержал проведение двусторонних консультаций по стратегической стабильности.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, Джо Байден в разговоре упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы страны Запада введут против России «масштабные санкции по линии экономической, финансовой, в военной сфере». «Но президент (России.— ред.) сразу же отреагировал на это тем, что если все-таки Запад решится ввести эти упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами, и будет нанесен серьезный ущерб отношениям России с Западом вообще»,— приводит слова Ушакова «Коммерсант». Он добавил, что президент США не уточнял, какие именно действия Москвы могут привести к санкциям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Откуда же мифы про падение нравов в Риме и распущенность?
После чего Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра в России.
Путин выше чем Байден. А рост Байдена почти 190. Он(Путин) что на табурет стал?
Как всё просто. Назвать режим фашистским и совершить вооружённую агрессию против суверенной страны. Россия подходит к красной черте.
Какое разрешение?!
Это предупреждение в стиле фильма "Волга-Волга":"Эй, гараж, возьми трубку, я с тобой по телефону говорить буду".
Взял, куда он денется...