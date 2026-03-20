Госдума предложила расширить доступ Минобороны к личным данным россиян

© KM.RU, Алексей Белкин

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о наделении Министерства обороны РФ полномочиями получать сведения ЗАГС, сообщает Газета.RU.

Согласно пояснительной записке, оборонное ведомство сможет получать сведения о госрегистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей данных актов, в электронном виде.

Депутаты полагают, что эта инициатива поможет оптимизировать процесс предоставления соцгарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала Вооруженных сил России (ВС РФ), уволенным с военной службы, и членам их семей, а также ведения воинского учета граждан.

  1. 20.03.2026, 23:12
    Гость: ABCD

    Раньше нужно было изображать законность, официальный запрос делать.
    А сейчас, в он лайн режиме какой нибудь заскорузлый чиновник может всё это просматривать без вообще какого либо уведомления, в том числе и гражданина.
    Интересная складывается ситуация. Власть шифрует себя, прячет свои данные, информацию о имуществе, запрещает гражданам и СМИ обсуждать себя красивых, итд.. и при этом продолжает "опускать" население до уровня рогатого скота в ограждённом месте.

  5. 20.03.2026, 18:04
    Гость: Татьяна Сергеевна

    Готова добровольна принести нижнее болье. Эх, если бы дали запретителям в лицо кинуть!!!

Выбор читателей
© Official White House Photo by Daniel Torok
Трамп отклонил предложение Путина вывезти обогащенный уран из Ирана в РФ
МИД Турции выпустил заявление с осуждением присоединения Крыма к России
© KM.RU, Алексей Белкин
«В туалете еще спрячьтесь»: в Сибири министр сбежал от хозяйки сотен убитых животных
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Как усадить Европу за стол переговоров
Избранное
Заточка «Острые края»
Армен Григорян «Грезы скотного двора (балет)»
Паук из «Коррозии Металла» выбрал «Моральный кодекс»
Братство Атома «Тетрис» (интернет-сингл)
Скоро в школу: как настроить ребенка на учебу
Фестиваль памяти Юрия Хоя («Сектор Газа»), 26 сентября, «СтUDия» (Оренбург)
Черный Лукич «Девочка и рысь» (переиздание с альтернативной обложкой)
«Очень хотелось бы задать Путину именно те вопросы, которые, по мнению очень многих граждан России, сегодня самые главные»
Антон Павлов (F.P.G): «Все возвращается на «круги своя», и золото состава «четырех всадников Апокалипсиса» - тоже!»
«Выжившие» смогут спать не более трех часов в сутки
Гарри Ананасов «От Сайгона до Гаваны. Зе Best»
