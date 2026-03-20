Госдума предложила расширить доступ Минобороны к личным данным россиян
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о наделении Министерства обороны РФ полномочиями получать сведения ЗАГС, сообщает Газета.RU.
Согласно пояснительной записке, оборонное ведомство сможет получать сведения о госрегистрации актов гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре записей данных актов, в электронном виде.
Депутаты полагают, что эта инициатива поможет оптимизировать процесс предоставления соцгарантий и компенсаций военнослужащим, лицам гражданского персонала Вооруженных сил России (ВС РФ), уволенным с военной службы, и членам их семей, а также ведения воинского учета граждан.
Раньше нужно было изображать законность, официальный запрос делать.
А сейчас, в он лайн режиме какой нибудь заскорузлый чиновник может всё это просматривать без вообще какого либо уведомления, в том числе и гражданина.
Интересная складывается ситуация. Власть шифрует себя, прячет свои данные, информацию о имуществе, запрещает гражданам и СМИ обсуждать себя красивых, итд.. и при этом продолжает "опускать" население до уровня рогатого скота в ограждённом месте.
