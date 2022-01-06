МИД РФ: события в Казахстане - инспирированная извне попытка подрыва страны

14:58 6.01.2022

Россия считает последние события в Казахстане "инспирированными извне". "Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", - говорится в заявлении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве объяснили принятие решения о направлении коллективных миротворческих сил в Республику Казахстан приверженностью союзническим обязательствам в рамках ОДКБ.

"Решение принято в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, которая предусматривает, что в случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников все остальные государства-участники по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную. Российская Федерация, подтвердив приверженностью союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане", - пояснил МИД.

В ведомстве заверили, что Россия продолжит консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки дальнейших эффективных шагов по содействию правоохранительным органам Республики в проведении контртеррористической операции и обеспечению безопасности всех мирных граждан Казахстана.