МИД РФ: события в Казахстане - инспирированная извне попытка подрыва страны

Здание МИД РФ

Россия считает последние события в Казахстане "инспирированными извне". "Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", - говорится в заявлении МИД РФ. 

Во внешнеполитическом ведомстве объяснили принятие решения о направлении коллективных миротворческих сил в Республику Казахстан приверженностью союзническим обязательствам в рамках ОДКБ.

"Решение принято в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, которая предусматривает, что в случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников все остальные государства-участники по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную. Российская Федерация, подтвердив приверженностью союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане", - пояснил МИД.

В ведомстве заверили, что Россия продолжит консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки дальнейших эффективных шагов по содействию правоохранительным органам Республики в проведении контртеррористической операции и обеспечению безопасности всех мирных граждан Казахстана.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.01.2022, 00:18
    Гость: тд

    Дык. По ходу никто не заметил что,токаев под ширмой митингов сверг своего патрона... самоуказом в нарушение конституции кр сам себя назначил на мест о Назарбаева командовать советом безопасности страны, уволил правительство, силовиков без разрешения парламента, самоуказом ввёл ЧП . ?;!

  2. 07.01.2022, 00:16
    Гость: Сэр,

    Смею Вас заверить, мало чехов об этом помнит. Русские ведясь на уважительное к ним отношение уже так заполонили Чехию, что чехи начали выражать недовольство и чуть ли не протесты...

  3. 07.01.2022, 00:12
    Гость: тд

    Восстановление СССР... восстановление РСФСР...?!а, статья ук эрэф за позывы к изменению конституционного строя?!

  4. 07.01.2022, 00:09
    Гость: тд

    Если эрэф не сможет вернуть себе минерально сырьевую базу для ядерного оружия в средней Азии то,лет через дцать она может перестать быть сверхядерной...

  5. 07.01.2022, 00:05
    Гость: тд

    Местечковый филиал мировой закулисы н завидуя раздутым до небес в европах биржевыми спекулянтами ценами на газ , тоже решил своих в два раза больше буратинить лохов..ясен пень...внешняя сила, Невидимая рука всемирно рынка вмешалась. И инсперировала ...конкуренцию ..между покупателями и продавцами-спекулянтами..за Кому больше прибыли или убытки...

Все комментарии (136)
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