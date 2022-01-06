Путин поручил подготовить предложения по предотвращению пыток в колониях
Президент России Владимир поручил Минюсту и Генпрокуратуре к 1 июня разработать предложения по прекращению пыток и издевательств над осужденными и лицами, находящимися под стражей.
«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы»,— приводит «Коммерсант» цитату из распоряжения.
Ответственными назначены министр юстиции Константин Чуйченко и Генеральный прокурор Игорь Краснов.
В ходе ежегодной пресс-конференции на вопрос о пытках осужденных в российских колониях президент заявил, что проблема недостойного, жестокого обращения с людьми в местах лишения свободы является общемировой. «Надо спокойненько с этим работать»,— сказал он тогда.
Тема насилия в структуре ФСИН стала широко обсуждаемой после того, как в октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео пыток из саратовской колонии, которое стало поводом для нескольких уголовных дел, а ФСБ и Генпрокуратура начали серию проверок. Позднее правозащитники показали видео с издевательствами над заключенными в других регионах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Были более 70 роликов Навального с фактами чудовищной коррупции и беспределом в высших органах власти. Почему не было поручений разобраться?
Ну да паны плохие и садисты в современных фильмах "Крепостная", "Холоп", зато уголовники в тюрьмах какие несчастные страдают от пыток,а сколько страданий людям эти уголовники принесли? Там же сидят люди за побои, убийства и другие страшные преступления. Я поражаюсь нашему государству. Я в шоке от перекрашенных коммунистов.
"поручил подготовить предложения по предотвращению пыток" - звучит как насмешка, когда любые преступления должны уже немедленно пресекаться по действующему закону. Вместо того чтобы говорить о проведенных раследованиях и последовавших наказаниях нам говорят о каких-то поручениях. Почему не работает закон? Были факты? Осуждены виноватые? Вот что беспокоит людей.
это и так законом запрещено итого: совещание реализуем то, что запрещено законами с начала СССР с 1918г., ??? или там тормоза или строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения, а как насчет внушения и сталкеров и их деятельности 38 уже лет? чего то их никто не унял ради просто общественного порядка, не говорю уже про закон и справедливость.
Пусть охранники посидят с зэками недельку.
А по факту признание несоблюдения конституции и не только