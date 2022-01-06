Путин поручил подготовить предложения по предотвращению пыток в колониях

14:03 6.01.2022

Президент России Владимир поручил Минюсту и Генпрокуратуре к 1 июня разработать предложения по прекращению пыток и издевательств над осужденными и лицами, находящимися под стражей.

«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы»,— приводит «Коммерсант» цитату из распоряжения.

Ответственными назначены министр юстиции Константин Чуйченко и Генеральный прокурор Игорь Краснов.

В ходе ежегодной пресс-конференции на вопрос о пытках осужденных в российских колониях президент заявил, что проблема недостойного, жестокого обращения с людьми в местах лишения свободы является общемировой. «Надо спокойненько с этим работать»,— сказал он тогда.

Тема насилия в структуре ФСИН стала широко обсуждаемой после того, как в октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео пыток из саратовской колонии, которое стало поводом для нескольких уголовных дел, а ФСБ и Генпрокуратура начали серию проверок. Позднее правозащитники показали видео с издевательствами над заключенными в других регионах.