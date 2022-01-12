Против члена КПРФ возбудили уголовное дело из-за цитаты философа Сартра

© KM.RU, Михаил Попов

В Санкт-Петербурге прокуратура завела уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды на члена КПРФ Алексея Филиппова за публикацию цитаты философа Сартра в соцсети «ВКонтакте». В настоящее время идет судебное разбирательство.

Как сообщил в своем телеграм-канале помощник депутата Законодательного собрания города Александр Рогожкин, Филиппов сделал репост публикации, в которой содержалась цитата французского философа Жан-Поля Сартра «Любой антикоммунист — сволочь».

Как объяснила юрист петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова, поскольку слова принадлежат Сартру, Филиппов произвел научное цитирование, а эти материалы пока не признаны в РФ экстремистскими, пишут Новые Известия.

Однако прокуратура не нашла в российских изданиях философа такую цитату, а потому приписала фразу Филиппову. Этого, указали в надзорном ведомстве, «оказалось достаточно для возбуждения дела».

«Ни на один из вопросов прокурорский работник внятно ответить не смог. Тогда защита нанесла еще один удар. К делу приобщили порядка 30 листов с оригиналами и переводами материалов западной печати, где использовалась эта фраза как цитата Сартра. Прокурор не смог понять, зачем это надо. И правда, зачем ему книги издательства Чикагского университета и статьи Алана Бадью?» - говорила Дьячкова.

Сейчас рассмотрение дела перенесено на 20 января, поскольку судья решила пригласить для ответов на вопросы не только других сотрудников прокуратуры, но и специалиста, проводившего экспертизу цитаты французского философа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.01.2022, 00:55
    Гость: Иногда создаётся впечатление

    Что некоторые чиновники, к которым можно относить и работников силовых ведомств,- банально развлекаются на работе в рабочее время. И получают при этом хорошую, такую, зряплату.

  2. 13.01.2022, 00:44
    Гость: А там тоже , на укра мне

    Тоже очень не любят коммунистов и СССР,
    Прям как российское руковтдство.
    Там бандеровцы по улицам и площадях с факелами ходят 1 января , в честь дрюхи Степана Бандеры, ко добрый украин кий националист был и антикокоммунист.
    И почему-то этим очен недовольны российские на Альп ки и СМИ. А народ попроще ухохатывает над Украинцами.
    Я понятно излагаю?
    Обращайтесь, если что.

  5. 13.01.2022, 00:28
    Гость: Все правильно 22:05

    А нам говорят что людей в той войне угробили СССР и лично тов. Сталин, не успел, не хотел, недоглядел - многие хавают

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