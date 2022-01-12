Против члена КПРФ возбудили уголовное дело из-за цитаты философа Сартра

18:31 12.01.2022

В Санкт-Петербурге прокуратура завела уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды на члена КПРФ Алексея Филиппова за публикацию цитаты философа Сартра в соцсети «ВКонтакте». В настоящее время идет судебное разбирательство.

Как сообщил в своем телеграм-канале помощник депутата Законодательного собрания города Александр Рогожкин, Филиппов сделал репост публикации, в которой содержалась цитата французского философа Жан-Поля Сартра «Любой антикоммунист — сволочь».

Как объяснила юрист петербургского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова, поскольку слова принадлежат Сартру, Филиппов произвел научное цитирование, а эти материалы пока не признаны в РФ экстремистскими, пишут Новые Известия.

Однако прокуратура не нашла в российских изданиях философа такую цитату, а потому приписала фразу Филиппову. Этого, указали в надзорном ведомстве, «оказалось достаточно для возбуждения дела».

«Ни на один из вопросов прокурорский работник внятно ответить не смог. Тогда защита нанесла еще один удар. К делу приобщили порядка 30 листов с оригиналами и переводами материалов западной печати, где использовалась эта фраза как цитата Сартра. Прокурор не смог понять, зачем это надо. И правда, зачем ему книги издательства Чикагского университета и статьи Алана Бадью?» - говорила Дьячкова.

Сейчас рассмотрение дела перенесено на 20 января, поскольку судья решила пригласить для ответов на вопросы не только других сотрудников прокуратуры, но и специалиста, проводившего экспертизу цитаты французского философа.