Генерал-майор ВКС России арестован по делу о взятке в 5 млн рублей
В Москве 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 20 апреля начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск России генерал-майора Андрея Кобана. Он обвиняется в получении пяти миллионов рублей в качестве взятки, сообщает ТАСС.
По версии следствия, офицер получил денежные средства от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.
Андрей Кобан снят с должности начальника радиотехнических войск ВКС РФ после предъявленного обвинения.
Как сказано в материалах дела, оглашенных в суде, Кобан не признал себя виновным. При этом он положительно характеризуется по службе, имеет государственные награды. Однако, как подчеркнул следователь, причастность генерала к взятке подтверждается показаниями свидетелей, а также данными оперативно-разыскными мероприятий, которые проводились с участием сотрудников ФСБ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и чиновниками путин собирается воевать с натой?
Можно уточнить звание?
"Офицер" - тот, у которого на погонах один просвет.
"Старший офицер" - тот, у которого на погонах два просвета.
У генерала, как и у прапорщика, погоны беспросветные...
Тогда какого хрена гнать "офицер получил денежные средства от..."?
Он НЕ офицер. Он прапор с позолоченными погонами. Типа Табуреткина...
позорит честь офицера вкс.
Уже даже и как то жалко человека.Надо было мужику ,как Ралдугину, учится на скрипке играть.5млн-это даже 100тыс американских рублей не будет.Пристали к хорошему человеку из за какой то мелочи,наверное не поделился во время.
Подполковники и полковники и то больше берут, судя по квартирам с деньгами.