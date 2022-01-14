Генерал-майор ВКС России арестован по делу о взятке в 5 млн рублей

19:52 14.01.2022

В Москве 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 20 апреля начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск России генерал-майора Андрея Кобана. Он обвиняется в получении пяти миллионов рублей в качестве взятки, сообщает ТАСС.

По версии следствия, офицер получил денежные средства от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Андрей Кобан снят с должности начальника радиотехнических войск ВКС РФ после предъявленного обвинения.

Как сказано в материалах дела, оглашенных в суде, Кобан не признал себя виновным. При этом он положительно характеризуется по службе, имеет государственные награды. Однако, как подчеркнул следователь, причастность генерала к взятке подтверждается показаниями свидетелей, а также данными оперативно-разыскными мероприятий, которые проводились с участием сотрудников ФСБ.