Генерал-майор ВКС России арестован по делу о взятке в 5 млн рублей

© KM.RU, Михаил Попов

В Москве 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 20 апреля начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск России генерал-майора Андрея Кобана. Он обвиняется в получении пяти миллионов рублей в качестве взятки, сообщает ТАСС.

По версии следствия, офицер получил денежные средства от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Андрей Кобан снят с должности начальника радиотехнических войск ВКС РФ после предъявленного обвинения.

Как сказано в материалах дела, оглашенных в суде, Кобан не признал себя виновным. При этом он положительно характеризуется по службе, имеет государственные награды. Однако, как подчеркнул следователь, причастность генерала к взятке подтверждается показаниями свидетелей, а также данными оперативно-разыскными мероприятий, которые проводились с участием сотрудников ФСБ. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.01.2022, 22:44
    Гость: офицер получил денежные средства от

    Можно уточнить звание?
    "Офицер" - тот, у которого на погонах один просвет.
    "Старший офицер" - тот, у которого на погонах два просвета.
    У генерала, как и у прапорщика, погоны беспросветные...
    Тогда какого хрена гнать "офицер получил денежные средства от..."?
    Он НЕ офицер. Он прапор с позолоченными погонами. Типа Табуреткина...

  4. 14.01.2022, 21:55
    Гость: ник

    Уже даже и как то жалко человека.Надо было мужику ,как Ралдугину, учится на скрипке играть.5млн-это даже 100тыс американских рублей не будет.Пристали к хорошему человеку из за какой то мелочи,наверное не поделился во время.

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