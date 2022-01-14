Путин назначил Грызлова новым послом в Белоруссии
Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине, бывший спикер Госдумы Борис Грызлов назначен послом России в Беларуси. Данный указ подписал президент РФ Владимир Путин.
С 2018 года это уже четвертая смена российского посла в этой стране. До назначения Грызлова должность посла в Белоруссии с марта 2021 года занимал Евгений Лукьянов, который, в свою очередь, сменил Дмитрия Мезенцева.
До Мезенцева меньше года дипмиссию возглавлял Михаил Бабич, а до этого с 2006 по 2018 год посольством руководил Александр Суриков.
Информация о том, что Борис Грызлов займет пост посла России в Минске появилась в декабре. Предполагается, что Грызлов первое время будет совмещать работу в посольстве и в трехсторонней контактной группе по Украине.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Его можно ставить на любую должность, где нужно все провалить.
не жалко. Пусть картофельного пюре хоть поест настоящего.
Одна серость уже не знает, куда другую пристроить. Нужна синекурка с функциями свадебного генерала, серьёзное что-то доверять нельзя категорически, с фильтрами и то не справился. Белорусь- самое оно, потом глядишь, пересадят в замы Медведева по АХЧ.
хана хорошим отношениям.
Борис Вячеславович Грызлов (также пишется Гризлов; русский: Борис Вячеславович Грызлов, русское произношение: [Bɐˈrʲiz ɡrɨˈzɫof]; родился 15 декабря 1950 года) - российский политик. Он был министром внутренних дел с 2001 по 2003 год и спикером Государственной Думы (нижней палаты парламента) с 2003 по 2011 год. Он является одним из лидеров крупнейшей российской политической партии "Единая Россия".
Переведено с англ.