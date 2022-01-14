Путин назначил Грызлова новым послом в Белоруссии

16:47 14.01.2022

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине, бывший спикер Госдумы Борис Грызлов назначен послом России в Беларуси. Данный указ подписал президент РФ Владимир Путин.

С 2018 года это уже четвертая смена российского посла в этой стране. До назначения Грызлова должность посла в Белоруссии с марта 2021 года занимал Евгений Лукьянов, который, в свою очередь, сменил Дмитрия Мезенцева.

До Мезенцева меньше года дипмиссию возглавлял Михаил Бабич, а до этого с 2006 по 2018 год посольством руководил Александр Суриков.

Информация о том, что Борис Грызлов займет пост посла России в Минске появилась в декабре. Предполагается, что Грызлов первое время будет совмещать работу в посольстве и в трехсторонней контактной группе по Украине.