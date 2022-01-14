Путин назначил Грызлова новым послом в Белоруссии

Фото с сайта wikimedia.org

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине, бывший спикер Госдумы Борис Грызлов назначен послом России в Беларуси. Данный указ подписал президент РФ Владимир Путин.

С 2018 года это уже четвертая смена российского посла в этой стране. До назначения Грызлова должность посла в Белоруссии с марта 2021 года занимал Евгений Лукьянов, который, в свою очередь, сменил Дмитрия Мезенцева.

До Мезенцева меньше года дипмиссию возглавлял Михаил Бабич, а до этого с 2006 по 2018 год посольством руководил Александр Суриков.

Информация о том, что Борис Грызлов займет пост посла России в Минске появилась в декабре. Предполагается, что Грызлов первое время будет совмещать работу в посольстве и в трехсторонней контактной группе по Украине.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 14.01.2022, 19:58
    Гость: нАрмальный пацан

    Одна серость уже не знает, куда другую пристроить. Нужна синекурка с функциями свадебного генерала, серьёзное что-то доверять нельзя категорически, с фильтрами и то не справился. Белорусь- самое оно, потом глядишь, пересадят в замы Медведева по АХЧ.

  5. 14.01.2022, 19:17
    Гость: настоящий полковник

    Борис Вячеславович Грызлов (также пишется Гризлов; русский: Борис Вячеславович Грызлов, русское произношение: [Bɐˈrʲiz ɡrɨˈzɫof]; родился 15 декабря 1950 года) - российский политик. Он был министром внутренних дел с 2001 по 2003 год и спикером Государственной Думы (нижней палаты парламента) с 2003 по 2011 год. Он является одним из лидеров крупнейшей российской политической партии "Единая Россия".
    Переведено с англ.

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