Замглавы Минтранса задержан по делу о коррупции

Владимир Токарев

По делу о коррупции был задержан заместитель главы Минтранса Владимир Токарев. 

«Задержан в порядке ст. 91 УПК как подозреваемый», - цитирует ТАСС комментарий источника в правоохранительных органах.

При этом отмечается, что уголовное дело не связано с его работой в ведомстве, а относится к периоду, когда Токарев был замглавы компании «Спецтрансстрой». В рамках данного дела о мошенничестве ранее был также арестован бывший замминистра транспорта Юрий Рейльян.

По информации еще одного источника издания, в настоящее время Токарев находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Владимир Токарев был назначен на должность заместителя министра транспорта России в 2021 году. В 2000 году он работал в УВД по Белгородской области, а затем занимал должности замминистра регионального развития РФ, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первого заместителя генерального директора ООО «Спецтрансстрой».

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