Российские сотовые операторы решили поднять цены на архивные тарифы

11:18 19.01.2022

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») в ближайшее время вслед за МТС повысит стоимость архивных тарифов на 10%, тоже самое намерены сделать «Мегафон» и Tele2. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке связи.

Как отмечают в пресс-службе «Вымпелкома», «Билайн» действительно рассматривает возможность «изменения цен» на часть архивных тарифов. В случае, если решение будет одобрено, компания обещает предупредить абонентов заранее и предоставить им возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана. Сейчас у оператора около 40 тарифов в архиве со стоимостью от 650 до 2500 рублей в месяц.

В «МегаФоне» и Tele2 отказались от комментариев, а в МТС пояснили, что при повышении цен тоже давали абонентам возможность сменить тариф. В компании объяснили подорожание услуг ростом стоимости эксплуатации и строительства сетей и других своих расходов.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отметили, что оптимизация архивных тарифов — сложившаяся практика, направленная на то, чтобы стимулировать переход абонентов на новые тарифы, сократить издержки и повысить монетизацию.