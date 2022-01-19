Российские сотовые операторы решили поднять цены на архивные тарифы

Фото с сайта pixabay.com

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») в ближайшее время вслед за МТС повысит стоимость архивных тарифов на 10%, тоже самое намерены сделать «Мегафон» и Tele2. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке связи.

Как отмечают в пресс-службе «Вымпелкома», «Билайн» действительно рассматривает возможность «изменения цен» на часть архивных тарифов. В случае, если решение будет одобрено, компания обещает предупредить абонентов заранее и предоставить им возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана. Сейчас у оператора около 40 тарифов в архиве со стоимостью от 650 до 2500 рублей в месяц.

В «МегаФоне» и Tele2 отказались от комментариев, а в МТС пояснили, что при повышении цен тоже давали абонентам возможность сменить тариф. В компании объяснили подорожание услуг ростом стоимости эксплуатации и строительства сетей и других своих расходов.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отметили, что оптимизация архивных тарифов — сложившаяся практика, направленная на то, чтобы стимулировать переход абонентов на новые тарифы, сократить издержки и повысить монетизацию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2022, 16:00
    Гость: Ленивый

    Мобильный интернет всегда был дорог - за удобства нужно платить... С другой стороны, сейчас за те же деньги можно подключиться оптикой и не иметь проблем...

  2. 19.01.2022, 15:08
    Гость: В

    А где же антимонопольный? Его будить будут или нет? Ведь сговор налицо. Даже никто и не скрывает этого. Ау, проснитесь.

  4. 19.01.2022, 12:58
    Гость: ABCD

    У меня домашний интернет Билайн, год назад тариф был 500р, сейчас 750р. То есть хотят его в 800р сделать. И это 4% инфляция?

  5. 19.01.2022, 11:47
    Гость: И.А. Крылов

    "Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать,
    Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
    Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
    Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

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