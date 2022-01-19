Российские сотовые операторы решили поднять цены на архивные тарифы
«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») в ближайшее время вслед за МТС повысит стоимость архивных тарифов на 10%, тоже самое намерены сделать «Мегафон» и Tele2. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке связи.
Как отмечают в пресс-службе «Вымпелкома», «Билайн» действительно рассматривает возможность «изменения цен» на часть архивных тарифов. В случае, если решение будет одобрено, компания обещает предупредить абонентов заранее и предоставить им возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана. Сейчас у оператора около 40 тарифов в архиве со стоимостью от 650 до 2500 рублей в месяц.
В «МегаФоне» и Tele2 отказались от комментариев, а в МТС пояснили, что при повышении цен тоже давали абонентам возможность сменить тариф. В компании объяснили подорожание услуг ростом стоимости эксплуатации и строительства сетей и других своих расходов.
Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отметили, что оптимизация архивных тарифов — сложившаяся практика, направленная на то, чтобы стимулировать переход абонентов на новые тарифы, сократить издержки и повысить монетизацию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мобильный интернет всегда был дорог - за удобства нужно платить... С другой стороны, сейчас за те же деньги можно подключиться оптикой и не иметь проблем...
А где же антимонопольный? Его будить будут или нет? Ведь сговор налицо. Даже никто и не скрывает этого. Ау, проснитесь.
Поднять цену!!! Других мыслий у мироедов в голову не приходят!!!
У меня домашний интернет Билайн, год назад тариф был 500р, сейчас 750р. То есть хотят его в 800р сделать. И это 4% инфляция?
"Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.